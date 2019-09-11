Erzincan’ın en yüksek noktası Esence’ye mevsimin ilk karı düştü Erzincan’da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı’nın zirve noktası Esence’ye mevsimin ilk karı düştü.

Erzincan’da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı’nın zirve noktası Esence’ye mevsimin ilk karı düştü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düştüğü kentte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Keşiş Dağı’nın zirve noktası Esence’nin beyaza bürünmüş hali Üzümlü ilçesinden görüldü.

Vatandaşlar Kenan Aslan, “Akşamları hava soğumaya başladı. Dün de parçalı bulutlu bir hava vardı. Sabah uyandığımızda Keşiş Dağının zirvesine kar yağdığını fark ettik” dedi.

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