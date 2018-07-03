Erzincan'dan acı haber!
Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli astsubay, makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.03 Temmuz 2018 Salı 23:38
Edinilen bilgiye göre, Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), bugün öğlen saatlerinde makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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