Erzincan'dan acı haber!

Edinilen bilgiye göre, Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), bugün öğlen saatlerinde makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.