Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Şahsen yapılacak başvurularda başvuru için istenilen belgeler Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı yazı işlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek zorunludur.)

- Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZİNCAN” adresine evrakını gönderecektir.

- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak sadece [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi 01.09.2022

Son Başvuru Tarihi16.09.2022 (Mesai Bitimi)

Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 23.09.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi https://ebyu.edu.tr/

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