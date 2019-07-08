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Ertuğrul'un yeni projesi belli oldu

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi ''Diriliş Ertuğrul''un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın Amazon Prime ile anlaştığı ortaya çıktı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
Ertuğrul'un yeni projesi belli oldu

Türkiye'nin en çok konuşlan dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezonunda Osman olarak devam edecek. Bu sezonun sonunda final kararı alan dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni projeleri merak konusu olmuştu. Kısa bir süre ailesi ile tatil yapan oyuncu Diriliş Ertuğrul'da hem ülkemizde hem dünya çapında ciddi hayran kitlesine ulaştı. Marka olan oyuncu dijital içerik platformu Amazon Prime ile bir dizi için 13 bölümlük anlaşma imzaladı.

2020 yılında Türkiye piyasasına giriş yapacak olan platformun büyük oyuncularla şimdiden imzalar attığı iddia ediliyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
  1. Türkiye
  2. Diriliş Ertuğrul

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