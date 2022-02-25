Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ın ve Şampiyon Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan son olarak Samsunspor'u yöneten Ertuğrul Sağlam, Tractor FC teknik direktörü oluyor.
Beşiktaş'ın ve Şampiyon Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan son olarak Samsunspor'u yöneten Ertuğrul Sağlam, Tractor FC teknik direktörü oluyor.
Son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, bir dönem çalıştırdığı Iran ekibi Tractor FC ile tekrardan 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde Iran'a giderek sözleşme imzalaması bekleniliyor.
Ligde kötü gidişatı devam eden İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz merkezli spor kulübü Tractor FC ligde 13. sırada yer alıyor.
Mustafa Denizli'de çalışmıştı
Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan toplamıştı. Denizli daha sonra İran kulübünden ayrılarak İzmir ekibi Altay'ın teknik direktörü olmuştu.