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Spor Ertuğrul Sağlam, imzayı attı
Spor

Ertuğrul Sağlam, imzayı attı

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bir dönem çalıştırdığı Iran ekibi Tractor FC ile tekrardan anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 16:36:00 - 2022-02-28 16:37:03
Ertuğrul Sağlam, imzayı attı

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bir dönem çalıştırdığı Iran ekibi Tractor FC ile tekrardan anlaşma sağladı.

Son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, bir dönem çalıştırdığı Iran ekibi Tractor FC ile tekrardan anlaşma sağladı.

Tecrübeli teknik adam İran ekibiyle 6 aylığına el sıkıştı.

"YENİDEN ÖZ EVİNE XOŞ GЭLDİN"

İran ekibi anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Tractor'den yapılan açıklamada, "Yenidən öz evinə xoş gəldin." ifadeleri kullanıldı.

 

Ligde kötü gidişatı devam eden İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz merkezli Spor kulübü Tractor FC ligde 13. sırada yer alıyor.

Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan toplamıştı. Denizli daha sonra İran kulübünden ayrılarak İzmir ekibi Altay'ın teknik direktörü olmuştu.

 

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