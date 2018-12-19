Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin elinden kurtarabilecek mi?

Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz İlbilge'nin elinden kurtulup kaleye gitmişti. Turgut Evdokya’dan Dragos’la ilgili sırrın olduğu kolyeyi alıp tekfura götürüp içindeki sırrı öğrenmesini istemişti. Ertuğrul ise Kara Bela'yı alt etmişti fakat Dragos'la ilgili bilgiyi kendisinden edinemeden öldürmüştü.

Emir Bahaeddin hana gelip Ertuğrul'dan oğlu Gündüzü yargılanmak için getirmesini istemişti. Covan Gündüz'ün yerini Ertuğrul'a söylemişti. Dragos bu yüzden ifşa olmaması için onu öldürmüştü. Bamsı da oraya gelince hançerlenip yaralanmıştı.

Tekfur, Turgut'un gelmesi üzerine sırrı öğrenince öldürülmüştü. Bunu öğrenen Ertuğrul kaleye gitmiş fakat oğlunu geri almak için fidye isteğiyle karşı karşıya kalmıştı. İlbilge de fidye verip Gündüz'ü almak istemişti.

Bakalım 128. bölümde neler yaşanacak...