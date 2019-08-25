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Ersun Yanal: “Ligde son sözü biz söyleyeceğiz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazanılan Başakşehir maçının ardından konuştu.

25 Ağustos 2019 Pazar 00:50
Ersun Yanal: “Ligde son sözü biz söyleyeceğiz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazanılan Başakşehir maçının ardından konuştu. Takımın bugün kötü futbol oynadığını ve bunun da sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyen Yanal, şampiyonluk sorusuna ise “Ligde son sözü biz söyleyeceğiz” cevabını verdi.


Medipol Başakşehir’i deplasmanda son dakika golüyle mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, “Kazandığımız için mutluyuz ama bugün oynadığımız oyunu beğenmedim. Bugün oyundan sorumlu olan benim ve kötü oynadığımızda da sorumluluğu ben üstleneceğim. Kötü oynamamıza rağmen mutluyum, birlikte tavır sergilemeyi özlemiştik. Birlikte sevinip birlikte üzüleceğiz. Bu tavrı sahada ortaya koymak önemli bir aşama kaydettirdi. Takım golü atmak, takım golüyle galip gelmek ayrıca güzel. Bunu oyunun tamamına yaymamız gerekiyor. Biz taraftarımız, futbolcularımız ve yönetimimizle birlikte yürüyeceğiz ve en son sözü de biz söyleyeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.



“Şampiyonluk birliktelikle gelir”


Şampiyonluk için hiçbir mazeret ya da çekinceleri olmadığını söyleyerek sözlerini sürdüren Ersun Yanal, “Bütün oyuncular bizimdir. Özellikle Alper’in yaptığı tavrı ve davranışı, bir Fenerbahçeli olarak Alper’e yakıştı. Bu camia onu kucakladı ve büyüklüğü gösterdi. Şampiyonluk ancak bu birliktelikle gelir. Bu birliktelik sizin kalenizi kapatır, size son dakikada maç kazandırır, taraftarınızla, takımınızla birlikte sizi sıkılaştırır” dedi.



“Sonucu belirleyen biz olacağız”


Bu sene şampiyonluk yarışında Fenerbahçe olarak sonucu belirleyen ekip olacaklarını söyleyen Ersun Yanal, “Bu sıkılıkta bir takımız. Bugünkü kötü oyun benim, pozitif olan her şey futbolcuların. Paylaşımları doğru yönetmeliyiz. Hiçbir çekincemiz, hiçbir korkumuz yok. Fenerbahçe çekincesi olmayan bir takımdır. Sonuna kadar transfer için çalışılıyor. Başkanımızın verdiği bir takvim var ve bu da önümüzdeki hafta olacak. Biz mücadelemize devam ediyoruz” dedi. Maçta beraberlik golünü atan Vedat hakkında değerlendirme yapması istenen Yanal, “Vedat’ı alırken ben gerekli kanaate sahiptim. Sizin takdir etmeniz daha önemli. Ben o değeri ona verdim ve o da karşılığını veriyor. Güçlü olan bir takımız. Sorunlarımız da olacaktır ama bunu birlikte atlatacağız” diye konuştu.



“Başka kaptan olmak üzere oyuncuların tutumu önemliydi”


Eksikleri olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Dediğim gibi kötü oyunun sorumlusu benim. Bu sorunları her takım yaşayacak ama en az sorun yaşayan biz olmalıyız. Daha da üstün oynayacağız maçlar olacaktır. Bugün yazan skor önemli değil. Fenerbahçe’nin oynayacağı oyun önemli olacaktır. Oyuncuların şahsi hatalarını ve bireysel övgülerini arkada bırakmak gerekiyor. Oyuncuların tutumu çok önemliydi, başta kaptan olmak üzere” diyerek direnç gösteren futbolcularını kutladı. Takımın bugün daha dengeli oynaması gerektiğini söyleyen Yanal, “Daha dengeli, daha oturaklı, savunma ve hücum geçişleri daha olgun bir oyun olmalıydı. Oyuncuların rotasyon zorunlulukları var. Bunlara önlem alacak olan kişi benim” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:50
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