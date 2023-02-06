  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ersin Tatar'dan depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dünya

Ersin Tatar'dan depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 09:27:00 -
Ersin Tatar'dan depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.

Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını kaydeden Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye’mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23