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Spor Ersin Destanoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber
Spor

Ersin Destanoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Galatasaray karşısında 32. dakikada 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta ikinci golün ardından sarı kart gören Ersin Destanoğlu, Hatayspor maçını tehlikeye attı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 21:21:00 -
Ersin Destanoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ikinci golün ardından siyah-beyazlı futbolcular, Umut Meraş'a faul yapıldığı iddiasıyla Hakem Atilla Karaoğlan'a itirazlarda bulunurken, itirazlar sonucundan Ghezzal ve Ersin Destanoğlu sarı kart gören isimler oldu.

Bu sezon 3. haftada oynanan Karagümrük maçının 90+4. dakikasında, 10. haftada oynanan Galatasaray maçının 90+5. dakikasında ve 27. haftada oynanan Sivasspor mücadelesinin de 90+7. dakikasında sarı kart gören Ersin, bu sezon ilk kez uzatma dakikaları dışında sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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