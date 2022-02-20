Ersin Destanoğlu yuvadan uçuyor

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu bir süredir göz hapsine alan Nice, oyuncu için gelecek ay Beşiktaş'la pazarlık masasına oturuyor. Ersin için geçtiğimiz günlerde Chelsea de devreye girmiş ve Siyah-Beyazlılara cazip bir teklif sunmuştu.

Beşiktaş'ın son dönemde yetiştirdiği önemli isimlerden olan Ersin Destanoğlu, transferin de gözdesi durumunda. Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Ersin Destanoğlu için geçtiğimiz günlerde Chelsea de devreye girmişti. Gelen son dakika haberine göre, uzun süredir genç kalecinin peşinde olan Nice, mart ayında Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

NICE ERSİN DESTANOĞLU İÇİN BEŞİKTAŞ'LA MASAYA OTURACAK

Ertan Süzgün'ün geçtiği habere göre Fransız ekibi Nice, Ersin Destanoğlu transferi için gelecek ay Beşiktaş'la masaya oturacak. Pazarlıklarda anlaşma sağlanması halinde Ersin Destanoğlu önümüzdeki sezon Nice'in yolunu tutacak. Genç file bekçisi de kulübüne para kazandırıp kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

PİYASA DEĞERİNİ 1,5 YILDA 9'A KATLADI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplam 31 maça çıkan Ersin Destanoğlu 39 gol yerken 11 maçta da kalesini gole kapattı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu son 1,5 yılda ederini 9'a katlayarak piyasa değerini 9 milyon euro seviyelerine kadar çıkardı.