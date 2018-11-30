Erol Çelebi kimdir nerelidir?

Erol Çelebi AK Parti Şile belediye başkan adayı için ismi geçinde Erol Çelebi’nin kim olduğu araştırılıyor. İşadamı ve 2014 yerel seçimlerde MHP’den Şile belediye başkan adayı olan siyasetçi Erol Çelebi, Memleketçi İşadamları Derneği (MİSSİAD) İstanbul İl Başkanlığı’nı yürüttü. Peki Erol Çelebi kimdir? Erol Çelebi nereli ve kaç yaşında?

Erol Çebi kimdir?

Erol Çelebi, 1960 yılında Hacı Hacer Hanım ve Hacı Şerafettin Bey’in dördüncü evladı olarak Şile’nin Gökmaslı Köyü’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kasımpaşa’da tamamladı ve lise öğrenimine Üsküdar Cumhuriyet Lisesi’nde devam etti. 1957 yılında kurulan aile şirketi Standart Pompa’da 1975 yılında çırak olarak başlayan işe başlayan Çelebi, işin her aşamasında görev yaptıktan sonra Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Görevine Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış ve Pazarlama Koordinatörü olarak devam etmektedir. Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Şile ve Ağva Civar Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ŞADER) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Türk Gemi Sanayicileri Derneği üyesidir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.