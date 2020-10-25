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Spor Erol Bulut'tan Trabzonspor maçıyla ilgili çarpıcı talimat
Spor

Erol Bulut'tan Trabzonspor maçıyla ilgili çarpıcı talimat

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün oynanacak olan Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı son toplantıda, oyuncularına çok çarpıcı bir talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:57:00 -
Erol Bulut'tan Trabzonspor maçıyla ilgili çarpıcı talimat

Takvim'de yer alan habere göre, dün futbolcularıyla toplantı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut,“Taraftarımız olmayacak ama rakibimize baskı ve önde yapacağımız presle Kadıköy’de oynadıklarını hissettirin. Tüm enerjimiz sahada olmalı” dedi.

Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak moral bulan Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı taktik çalışma ile Trabzonspor derbisinin hazırlıklanı tamamladı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Antrenman öncesinde teknik patron Erol Bulut futbolcularıyla bir toplantı yaptı.

''Enerjimiz sahada olmalı...''

Derbinin seyircisiz oynanacağını hatırlan Bulut, "Taraftarımız yok ama baskı ve önde yapacağımız presle Trabzon'a Kadıköy'ü hissettirmeliyiz. Tüm enerjimiz sahada olmalı" dedi.

''Sakin kalmamız gerekiyor''

Trabzon'un kapandığı anlarda panik yapılmamasını isteyen Bulut, "Sonuçta bir derbi maç. Gol gecikebilir. Bu bizi paniğe ve hataya sürüklememeli. Sakin kalmayı başarmalıyız" ifadesini kullandı.

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