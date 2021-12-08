Erol Bilecik kimdir? Erol Bilecik Galatasaray’a ne dedi?

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleden 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Fenerbahçe olurken sarı lacivertli oyuncuları tebrik etmek için soyunma odasına giden Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'in sözleri Galatasaraylıları kızdırdı.

Erol Bilecik Galatasaray’a ne dedi?

Fenerbahçeli oyuncuları soyunma odasında giderek tebrik eden Erol Bilecik, yaptığı konuşmada, "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." sözlerini kullandı. Erol Bilecik'in bu sözleri, sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlardan tepki çekti.

Erol Bilecik kimdir?

Erol Bilecik 26 Kasım 1962 tarihinde Hatay'da doğdu. Türk iş adamı, eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Index Grup CEO'su.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Mezuniyetin hemen ardından, yüzde 100 Alman sermayesi bir şirket olan Nixdorf Computer’de Sistem Analisti olarak çalışan Bilecik, bu görevi iki yıl boyunca sürdürdü. Sonrasında ise Index’in kurulma süreci başladı. Erol Bilecik 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe SK başkanlığına gelen Ali Koç'un listesinde yer aldı. Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nde başkan yardımcısı olarak etkindir.