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Erol Aslan Cebeci kimdir? Erol Cebeci Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında 22. Dönem Sakarya Milletvekili. 22. Dönem'de NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyelik görevini yapan Erol Aslan Cebeci de var. Peki Erol Aslan Cebeci kimdir, nereli ve kaç yaşında?

30 Ağustos 2019 Cuma 16:12
Erol Aslan Cebeci kimdir? Erol Cebeci Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında 22. Dönem Sakarya Milletvekili. 22. Dönem'de NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyelik görevini yapan Erol Aslan Cebeci de var. Peki Erol Aslan Cebeci kimdir, nereli ve kaç yaşında? 

Erol Aslan Cebeci Kimdir?

Erol Aslan Cebeci, 19 Ekim 1963'te Sakarya Sapanca'da doğdu. Babasının adı Ali Galip, annesinin adı Ayşe'dir. Ekonomist, İş Adamı ve Öğretim Görevlisi; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ABD'de Pennsylvania State University'de, doktora programını Rensselaer Polytechnic'te tamamladı. ABD'de Üniversitede Adjunct Proffessor olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. ABD'de özel sektörde önce şirket üst düzey yöneticiliği daha sonra kendi şirketlerinde yöneticilik yaptı. 22. Dönem Sakarya Milletvekili. 22. Dönem'de NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Cebeci, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:12
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Erol Aslan Cebeci kimdir?
  4. Erol Cebeci Ali Babancan’ın kuracağı partiye mi katılacak

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