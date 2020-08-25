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Dünya Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:35:00 -
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim sahada durulsa da siyasi arenada her geçen gün tırmanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Ordusu, sabotaj girişiminde bulunan bir Ermeni askeri yakalayarak esir aldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Ermenistan tarafından bir açıklama geldi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Ermeni Ordu subaylarından Gurgen Alaverdyan’ın yolunu kaybettiğini öne sürdü.

Sabotaj iddialarını ise yalanlayan Ermeni tarafı, Azerbaycan’a ve Türkiye’ye karşı bir hamle yaptıklarını duyurdu.

Ordu kuracaklar

Ermenistan Savunma Bakanlığı, milis gücü kurmaya hazırlandıklarını duyurarak "Ermenistan Cumhuriyetinin savunmasına evrensel ve ülke çapında önem verilmesinden, potansiyel bir düşmanın her türlü tecavüzüne karşı çıkmasından dolayı gönüllü milis gücü oluşturma ihtiyacı var. O yüzden bir tasarı hazırlıyoruz” açıklamasını yaptı.

 

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Yorumlar

Abdulcabbar

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Nur

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