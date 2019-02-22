Ermenistan ordusu Halep’e girdi!

Ermenistan ordusuna bağlı askeri birlikler Suriye rejimi, İranlı milisler ve Rusya tarafından işgal edilen Halep'te Rus askerleri ile birlikte mayın tarama görevlerine başladı.

Ermeni askerlerinin Halep'te sayısı 100'ü buluyor. Ermeni askerlere karşı Suriye'deki Ermeni ailelerin Ermenistan'ın işgal altında tutuğu Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine yerleştirdiği biliniyor.

Ermenistan Siyasi Bilimler Derneği Başkanı Amayak Ovanisyan, Ermenistan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Nikol Paşinyan'nın iktidara geldiği günlerde Rus karşıtı pozisyonunu gösterse de sonunda bu pozisyondan vazgeçti ve Moskova'nın isteklerini kabul etti, ardından Ermenistan NATO'nun askeri tatbikatlarına katılmayı reddetti. Bunun yerine Ermeni askerleri, Rus Silahlı Kuvvetleri ve rejim askerleri ile birlikte askeri operasyonlara katılacak.'' diye belirtti.

Ermenilerin Suriye'de Esed'in saflarında savaştığı gerçeği yeni bir durum olmadığı Halep'ten gelen görüntülerle ortaya çıkmış oldu.

Ayrıca Ermenilerin Halep'te ve diğer şehirlerde Müslümanları katlettiğini gösteren bilgi, belge fotoğraf ve video görüntüleri dünyadaki saygın medya kuruluşları tarafından da yayınlanmıştı.

Öte yandan, geçtiğimiz senelerde Ermenistan'dan kalkan ve Suriye'ye mühimmat taşıdığı iddia edilen kargo uçağı Erzurum'da Türk jetleri tarafından indirilmiş ve arama yapılmıştı.