  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ermenistan ordusu Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırıyor
Aktüel

Ermenistan ordusu Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:06:55 -
Ermenistan ordusu Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırıyor

BAKÜ (AA) – Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Hadrut’taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları gerçekleştiriyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Hadrut’a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, Ermenistan’ın işgal ettiği Hocalı’dan gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik gerekli adımları attığı kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacakları açık açık uyardı! Hem rakam hem tarih verdi
Ekonomi

Altın alacakları açık açık uyardı! Hem rakam hem tarih verdi

CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık, altındaki dalgalanmalara ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)
Gündem

Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş so..
Dikkat! Altın için mühim uyarı
Ekonomi

Dikkat! Altın için mühim uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için kritik bir açıklamada bulundu.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay