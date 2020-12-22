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Gündem Ermeni’den Karabağ’da kültür vahşeti
Gündem

Ermeni’den Karabağ’da kültür vahşeti

Akit’e konuşan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vagif Şirinoğlu, Ermeni işgalcilerin Karabağ’da 2403 tarihi eseri, 26 müzeyi, binlerce nadide el yazmasının bulunduğu 927 kütüphaneyi, 85 güzel sanatlar okulunu, 8 resim galerisini, 20 kültür mirası saray ile 4 devlet tiyatrosunu sistemli bir şekilde yok ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:15:00 -
Ermeni’den Karabağ’da kültür vahşeti

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Üyesi, Azerbaycan Halkına Karşı Soykırımları Araştırma Şubesi Sorumlusu Prof. Dr. Vagif Şirinoğlu, işgalci faşist Ermeni vahşetinin Karabağ’da tarihi, dini ve kültürel eserlere yönelik uyguladığı sistemli tahribata ilişkin raporunu Türk basınında ilk kez Akit ile paylaştı. Prof. Dr. Şirinoğlu, Ermeni işgalcilerin Karabağ’da Azerbaycan’a ait 903’ü devlet kayıtlarında yer alan, 1500’ü ise düzenli kayıtlara geçmemiş 2403 tarihi, dini ve kültürel eseri, binlerce eserin korunduğu 26 müzeyi, aralarında binlerce nadide el yazmasının bulunduğu 4.6 milyon kitabın yer aldığı 927 kütüphaneyi, 85 güzel sanatlar okulunu, 8 resim galerisini, 20 kültür mirası saray ile 4 devlet tiyatrosunu sistemli bir şekilde yok ettiğini ifade etti. 

Müslüman Azerbaycan’ın izini silmeye çalıştılar!

Karabağ’ın yalnız Azerbaycan’ın değil, tüm dünyanın en eski tarihe sahip bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Şirinoğlu, şunları söyledi: “19. Asırdan itibaren Karabağ’a ve Batı Azerbaycan’a göç ettirilip yerleştirilen Ermeniler, çeşitli zamanlarda, aşama aşama önce orada oturan Azerbaycanlıların topraklarını, sonra orada yaşayan soydaşlarımızı ardından da oralardaki abidelerimizi tecavüz ve saldırılara maruz bırakmışlardır. Ermenilerin, tarihi, kültürel abidelerimizi tahrip etmekteki asıl maksadı, bizim binlerce yıldır yaşadığımız topraklardaki geçmişimizi ve manevi hatıralarımızı yok etmekti. Karabağ’daki tarihi, dini eserlerimiz, kütüphanelerimiz, müzelerimiz, sistemli olarak Ermenilerin tecavüzüne uğrayarak tahrip edilmiştir.

Bütün bu vahşiliklerden, işgal altında kalan topraklarımızdaki insanlık dışı cinayet ve katliamlardan Ermenistan ve ayrılıkçı sözde Dağlık Karabağ rejimi sorumludur. Ermeni işgalciler, Karabağ’daki 144 cami, 67 mescit ve 192 ziyaretgahı tamamı ile yok etmiştir. Ermeniler, milli mensubiyeti, eski tarihi, milli, dini, ananevi değeri olan eserleri tümüyle havaya uçurmuşlardır. Bazılarının Ermenileştirilmesine ve değiştirilmesine çaba sarf etmişlerdir”

Prof. Şirinoğlu, “Ermeni işgalcilerin, Karabağ topraklarındaki tarihi, dini, kültürel eserleri planlı bir şekilde tahrip etmesi, uluslararası adalet kuruluşları nezdinde Azerbaycan tarafından dile getirilerek, hem tarih hem de hukuk karşısında cezalandırılmaları için çaba gösterilecektir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

muaviye

malum zihniyet ile aynı seviyedeler
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Rabia Zafer

Bu Ermeniler Tam Bir Şerefsiz Hain Alçak Çapulcu. İnsanlık Yok. Başka Ne Beklenir Zaten.
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