Ermeni Katedrali’nde “Dua Ziyareti”: Ne Mesaj Verilmek İsteniyor?

Papa Leo’yu katedralin kapısında Ermeni Patriği Sahak 2. Maşalyan karşıladı. İkilinin birlikte ettiği “insanlığın geleceğine dair dua”, sembolik açıdan olduğu kadar politik anlamıyla da tartışma konusu oldu. Zira Papa'nın Türkiye ziyaretlerinde kiliseler arası dayanışma ve siyasi mesaj verme geleneği öteden beri biliniyor.

Dua töreni sonrasında Maşalyan, Papa'ya çeşitli hediyeler takdim etti. Hediyelerin içeriğine dair detay verilmezken, katedral çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri de gözlerden kaçmadı. Programın tamamlanmasının ardından Papa 14. Leo, geniş bir konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.

Ancak ziyaretin ardından akıllarda tek bir soru kaldı:

Bu “dua ziyareti” gerçekten sadece dua mıydı?

Yoksa Türkiye’deki azınlık kurumlarına verilen yeni bir uluslararası destek mesajı mı?

Papa'nın Türkiye temasları süresince Fener Rum Patrikhanesi’nden Ermeni Patrikliği’ne uzanan yoğunlaştırılmış dini diplomasi trafiği, bazı çevreler tarafından “bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirme girişimi” olarak yorumlanıyor.

Ayrıca Papa 14. Leo’nun her gittiği yerde “barış, insanlık, kardeşlik” mesajları verirken, dünyanın dört bir yanında kilise destekli siyasi baskı mekanizmalarının çalışmaya devam etmesi, ziyaretin samimiyetine dair soru işaretlerini de artırıyor.

Özellikle son yıllarda Vatikan’ın Ortadoğu politikalarında daha görünür olması, bölgedeki etnik-dini yapılar üzerinden yürütülen güç mücadelelerinde rol üstlendiği iddialarını yeniden gündeme taşıdı.