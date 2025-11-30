  • İSTANBUL
Dünya

Dünyanın en nadir çiçeği keşfedildi!

Oxford Üniversitesi’nden bir ekip, 9 aylık büyüme sürecinin ardından çiçeğin açıldığı anı tam olarak görüntülemeyi başardı.

ABD’deki “Oxford” Üniversitesinden bir grup bilim insanı, “duygusal an” olarak tanımladıkları, son derece nadir bulunan “Rafflesia hasseltii” çiçeğini bulup açılış anını kayıt altına aldı.

New York Times’ın aktardığına göre, 13 yıl süren araştırmaların ardından, Oxford Üniversitesi’nden bir biyoloji ekibi Endonezya’nın ormanlarında dünyanın en nadir çiçeklerinden birini bulmayı başardı.

Oxford Üniversitesi’nde biyoloji alanında doçent olan Dr. Chris Thorogood, bu olağanüstü çiçeği bulmak için Endonezya’nın Sumatra adasındaki ormanlarda günlerce ve gecelerce arayışını sürdürdü. Çiçeğin yılda yalnızca birkaç günlüğüne açtığı biliniyor.

 

Ve inanılmaz an sonunda gerçekleşti: Ekip, 9 ay boyunca büyüyen tomurcuğun açıldığı anı birebir kaydetti. Dr. Thorogood çekime başlar başlamaz, Endonezyalı bilim insanı Andrieky çiçeğin açtığını görünce duygusal bir çöküş yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

Bu tür çiçekler, dünyadaki en nadir bitki türleri arasında yer alıyor. Dev parazit çiçek, sarmaşık türü bir bitkinin içinde gizlice gelişiyor ve yıl içinde yalnızca birkaç günlüğüne toprak üstüne çıkıyor.

Thorogood sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çiçeğin ne zaman açacağını tahmin etmek neredeyse imkânsız… Tomurcuklar 9 ay boyunca büyüyor, sonra sadece birkaç gün açılıyor. Ama bu çiçek, tam da gözlerimizin önünde açtı; sanki bu anı bizim için seçmiş gibiydi.”

