30 Kasım 2009: Ahmet Uluçay (Yönetmen, Senarist, Yazar)

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde 2 Aralık 1954’te dünyaya geldi. Uluçay, İlkokulu bitirdikten sonra çobanlık, inşaat işçiliği, kamyon şoförlüğü, hamallık ve tavukçuluk gibi çeşitli işlerde çalıştı. Köylerine gelen gezici bir film ekibi sayesinde sinemayla tanışan Uluçay, 12 yaşındayken arkadaşı İsmail Mutlu ile bir sinema makinesi yaptı.







Topladıkları film parçalarıyla köy halkına küçük gösterimler yapan Uluçay, arkadaşları İsmail Mutlu ve Şerif Akarsu ile “Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu”nu kurdu. Sinemanın yanı sıra edebiyatla da ilgilenen ünlü yönetmen, 1978’de sadece bir sayı basılan bir edebiyat dergisi çıkardı.



Filmlerini zor şartlar içinde çeken Uluçay, ömrünün son zamanlarına kadar yaşamını sürdürdüğü Tepecik köyünde “Şair Ahmet” olarak da bilinirdi.







Ahmet Uluçay, “köylü yönetmen” olarak anılmasına karşın kendini “Ben köylü yönetmen değilim, köyde yaşayan bir yönetmenim” diyerek tanıttı.



İlk kısa filmi “Optik Düşler”i 1993’te aldığı eski bir kamerayla çeken Uluçay, “Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak”, “Bizim Köyün Orta Yeri Sinema”, “Minyatür Kosmos’da Rüya”, “İnci Deniz Dibinde”, “Epilectic Film”, “Uzun Metrajın Resmi”, “Exorcise” ve “Kaza” gibi çalışmaların da arasında yer aldığı çok sayıda ödüllü esere imza attı.







İlk uzun metrajlı filmini 2002 yılında çeken ünlü yönetmen, “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmiyle İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü, San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo Ödülü, 7. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Kurgu Ödülü ile Karadeniz Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi İlk Film Ödülü gibi çok sayıda ödül aldı.



Uluçay, 2007’de başladığı “Bozkırda Deniz Kabuğu” filmine sağlık sorunları nedeniyle devam etme imkânı bulamadı.



İki çocuk babası yönetmen Ahmet Uluçay, beyin tümörü teşhisiyle hastanede tedavi görürken zatürreye yakalanarak, 30 Kasım 2009’da 55 yaşındayken vefat etti.