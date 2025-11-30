  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ülkenin çevresindeki hava sahasını uçuşa kapatıyor ABD’den Venezuela’ya tecrit

Moskova’nın gövde gösterisi ters tepti! Füze denemesi başarısız oldu: Kalkıştan saniyeler sonra patladı

Saldırıyı yapan ülke belli oldu: İşte gemilerin vurulma anı!

Onun hızına yetişebilen yok! Vantilatör Cemal neden döndüğünü böyle açıkladı

Azeri Samira büyük tepki aldı: Ermeni şarkıcıya 12 puan verdi kucakladı

Teröristleri vurduğumuzda ‘endişeliyiz’ diyen kahpe ABD’ye bakın 'İsrail'in ipini saldık'

Özgür Özel fena gaza geldi! Bu sözleri atın arşive gün gelir yüzüne vurursunuz

Çelik canavar sahnede

AK Partili Elitaş salonu terk etti! CHP’nin kurultayında büyük kepazelik

Bakan Kacır "Şimdiye kadar yaptıklarımız, bundan sonrasında yapacaklarımızın fragmanıdır”
Tarih 30 Kasım 2009: Ahmet Uluçay (Yönetmen, Senarist, Yazar)
Tarih

30 Kasım 2009: Ahmet Uluçay (Yönetmen, Senarist, Yazar)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
30 Kasım 2009: Ahmet Uluçay (Yönetmen, Senarist, Yazar)

Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Yönetmen, Senarist, Yazar Ahmet Uluçay'u hayırla yâd ediyoruz.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde 2 Aralık 1954’te dünyaya geldi. Uluçay, İlkokulu bitirdikten sonra çobanlık, inşaat işçiliği, kamyon şoförlüğü, hamallık ve tavukçuluk gibi çeşitli işlerde çalıştı. Köylerine gelen gezici bir film ekibi sayesinde sinemayla tanışan Uluçay, 12 yaşındayken arkadaşı İsmail Mutlu ile bir sinema makinesi yaptı.



Topladıkları film parçalarıyla köy halkına küçük gösterimler yapan Uluçay, arkadaşları İsmail Mutlu ve Şerif Akarsu ile “Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu”nu kurdu. Sinemanın yanı sıra edebiyatla da ilgilenen ünlü yönetmen, 1978’de sadece bir sayı basılan bir edebiyat dergisi çıkardı.

Filmlerini zor şartlar içinde çeken Uluçay, ömrünün son zamanlarına kadar yaşamını sürdürdüğü Tepecik köyünde “Şair Ahmet” olarak da bilinirdi.



Ahmet Uluçay, “köylü yönetmen” olarak anılmasına karşın kendini “Ben köylü yönetmen değilim, köyde yaşayan bir yönetmenim” diyerek tanıttı.

İlk kısa filmi “Optik Düşler”i 1993’te aldığı eski bir kamerayla çeken Uluçay, “Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak”, “Bizim Köyün Orta Yeri Sinema”, “Minyatür Kosmos’da Rüya”, “İnci Deniz Dibinde”, “Epilectic Film”, “Uzun Metrajın Resmi”, “Exorcise” ve “Kaza” gibi çalışmaların da arasında yer aldığı çok sayıda ödüllü esere imza attı.



İlk uzun metrajlı filmini 2002 yılında çeken ünlü yönetmen, “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmiyle İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü, San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo Ödülü, 7. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Kurgu Ödülü ile Karadeniz Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi İlk Film Ödülü gibi çok sayıda ödül aldı.

Uluçay, 2007’de başladığı “Bozkırda Deniz Kabuğu” filmine sağlık sorunları nedeniyle devam etme imkânı bulamadı.

İki çocuk babası yönetmen Ahmet Uluçay, beyin tümörü teşhisiyle hastanede tedavi görürken zatürreye yakalanarak, 30 Kasım 2009’da 55 yaşındayken vefat etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Dünya

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Savunma teknolojisi girişimi Anduril otonom silah testleri ile büyük ses getirmişti ama şok eden bir açıklama geldi. Bu testlerin başarısız ..
Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Gündem

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda, dağda koyun çobanlığı yapan bir kişi, Papa’nın Türkiye ziyaretlerini değerlendirirke..
CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü
Gündem

CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü

CHP, mega kent İstanbul'a kabus gibi çöktü. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliğini devam ettiren CHP'li İBB yönetimin bakım..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23