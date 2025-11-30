Avrupa susuzluktan ölecek!

  • İSTANBUL
Dünya

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Avrupa’nın geniş bölgelerinde tatlı su kaynaklarının hızla azaldığı belirtildi.

University College London (UCL) bilim adamları tarafından 2002–2024 dönemini kapsayan uydu verileri üzerinden yapılan analiz, özellikle güney ve orta Avrupa’da yer altı suyu, göller, nehirler ve toprak neminin belirgin şekilde azaldığını ortaya koyuyor.

Elde edilen veriler, kıtanın kuzey ve kuzeybatısının giderek ıslandığını, güney ve güneydoğusunun ise hızla kuruduğunu ortaya koyuyor.

UCL’den Prof. Mohammad Shamsudduha, bulguların iklim değişikliğinin açık izlerini taşıdığını belirtti.

Araştırmanın önemli bulgularından biri, yer altı suyu rezervlerinin de aynı hızla azaldığını gösteriyor.

Özellikle İngiltere’de batı bölgeler daha ıslakken doğu bölgeleri kuraklaşıyor.

Avrupa genelinde su çekimleri azalırken yeraltı suyu kullanımı yüzde 6 arttı.

 

2022 itibarıyla üye ülkelerde içme suyunun yüzde 62’si, tarımsal su ihtiyacının ise üçte biri yeraltı kaynaklarından karşılanıyor.

UCL ekibine göre kuraklık, gıda güvenliğini, tarımı ve yeraltı suyuna bağlı tüm ekosistemleri doğrudan tehdit ediyor.

Özellikle İspanya’daki daralan su rezervleri, bu ülkeden büyük miktarda meyve-sebze ithal eden İngiltere gibi ülkeler için ciddi bir risk oluşturuyor.

Avrupa Komisyonu, su yönetimini güçlendirmeyi amaçlayan bir su dayanıklılığı stratejisi yürürlüğe koydu.

Ancak uzmanlar, alt yapı yenileme, su kayıp-kaçaklarının azaltılması ve suyun verimli kullanımı gibi adımların çok yavaş ilerlediğini ifade ediyor.

Uydu verilerine göre Avrupa’nın yanı sıra Orta Doğu, Güney Asya, Amerika’nın batısı ve Kanada da hızla kuruyor.

İran’ın başkenti Tahran ise “day zero” olarak bilinen, musluklardan hiç su akmayan güne giderek yaklaşıyor.

1
