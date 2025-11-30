Haber Merkezi Giriş Tarihi: Fred, derbinin vazgeçilmezi: Sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray’a karşı oynanacak derbide forma giymesi halinde sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak. 2023-2024 sezonunda transfer olan ve Mourinho döneminde performansının zirvesine çıkan 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kariyerinde şu ana kadar 99 maçta 9 gol atıp 16 asist (Haberde toplam 23 asist verisine ulaşılmamıştır, verilen golle buluşturma sayısı toplam 16'dır, düzeltilmiştir) yaparak toplam 7614 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fred, bu önemli eşiği derbide aşacak.