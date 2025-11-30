Fred, derbinin vazgeçilmezi: Sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden Fred, kariyerinde önemli bir kilometre taşını ezeli rakip karşısında atmaya hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'a karşı oynanacak derbide görev alması durumunda, sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıkmış olacak. İsmail Kartal döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, buna karşın sakatlık ve kırmızı kart cezaları sebebiyle 14 maçta takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli ekiple ilk sezonunda 35 resmi maç oynayan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturmayı başardı. 2 bin 734 dakika sahada kalan Fred, 7 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.