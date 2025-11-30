  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Fred, derbinin vazgeçilmezi: Sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fred, derbinin vazgeçilmezi: Sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray’a karşı oynanacak derbide forma giymesi halinde sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak. 2023-2024 sezonunda transfer olan ve Mourinho döneminde performansının zirvesine çıkan 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kariyerinde şu ana kadar 99 maçta 9 gol atıp 16 asist (Haberde toplam 23 asist verisine ulaşılmamıştır, verilen golle buluşturma sayısı toplam 16'dır, düzeltilmiştir) yaparak toplam 7614 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fred, bu önemli eşiği derbide aşacak.

#1
Foto - Fred, derbinin vazgeçilmezi: Sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden Fred, kariyerinde önemli bir kilometre taşını ezeli rakip karşısında atmaya hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'a karşı oynanacak derbide görev alması durumunda, sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıkmış olacak. İsmail Kartal döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, buna karşın sakatlık ve kırmızı kart cezaları sebebiyle 14 maçta takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli ekiple ilk sezonunda 35 resmi maç oynayan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturmayı başardı. 2 bin 734 dakika sahada kalan Fred, 7 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.

#2
Foto - Fred, derbinin vazgeçilmezi: Sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak

EN ÇOK MAÇI MOURİNHO DÖNEMİNDE OYNADI Brezilyalı futbolcu, 2024-2025 sezonunda takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte farklı bölgelerde de forma giydi. Geçen sezon ligde 31, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2, Avrupa Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta oynayan Fred, toplamda 45 müsabakada sahaya çıktı.

#3
Foto - Fred, derbinin vazgeçilmezi: Sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak

Toplam 3 bin 794 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 5 gol kaydederken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. 13 sarı kart gören Fred, 1 kez de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sezon başında da Mourinho'nun değişmez isimlerinden olan yıldız oyuncu, Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından daha az süre aldı.

#4
Foto - Fred, derbinin vazgeçilmezi: Sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak

İsmail Yüksek'in cezası sebebiyle Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşıdaki oyuncu, Edson Alvarez'in Rize deplasmanında kadroda yer almamasıyla Çaykur Rizespor karşısında da formayı sırtına geçirdi. Bu sezon ligde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta forma giyen Fred, 19 müsabakada takımına 1 gollük katkı yaparken, 3 de sarı kart gördü. Bu sezon 1086 dakika süre alan Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe forması altında toplamda 99 maçta 7 bin 614 dakika oynarken 9 gol attı, 23 sarı, 2 de kırmızı kartla cezalandırıldı. Cezası sebebiyle Ferencvaros karşısında takımını yalnız bırakan Fred, sarı-lacivertli forma altında derbi maçta dalya demeye hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, Galatasaray karşısında Brezilyalı oyuncuya süre verirse, Fred 100. maçında boy göstermiş olacak.

