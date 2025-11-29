‘Yapamaz’ diyen CHP’liler rezil oldu! Nefes yazarından Bakan Murat Kurum'a övgüler

Arpasını CHP'den alan Nefes Gazetesi'nde yazarlık yapan Memduh Bayraktaroğlu, bugünkü köşesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan övgüyle bahsetti.

Bayraktaroğlu, "İyi yapana “İyi yaptın” diyebilmek" başlıklı yazısında, "Son günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başlattığı yeni konut programını izliyorum... Genç, enerjik, teknik bilgiye hâkim bir bakan… Ve en önemlisi, Türkiye’nin en yakıcı sorununa (barınma hakkına) ciddi bir çözüm iradesi koyuyor..." dedi.

Bayraktaroğlu'nun yazısının tamamı ise şöyle:

"Türkiye’de siyasetin en büyük kaybı, “bizden” ve “onlardan” diye ayrılmış iki ruh hâlidir...

"BEN MÜZMİN MUHALİF DEĞİLİM"

Bir taraf alkışlamaya doğuştan memur, diğer taraf yuhalamaya kader mahkûmu…

Oysa devlet, hepimizin ortak evidir... Evdeki doğruyu da yanlış kadar konuşmak zorundayız...

Ben müzmin muhalif olmadığım için alışkanlıkla değil; düşünerek, gözlemleyerek, yurttaşlık sorumluluğuyla yapıyorum muhalefetimi...

Ama; aynı nedenle, doğru yapılan bir işe sırtımı dönemem...

Genç, enerjik, teknik bilgiye hâkim bir bakan… Ve en önemlisi, Türkiye’nin en yakıcı sorununa (barınma hakkına) ciddi bir çözüm iradesi koyuyor...

Eğer bu program:

Dar gelirliyi önceleyecekse, depreme dayanıklı yaşam alanları yaratacaksa, rant çevrelerine değil vatandaşa hizmet edecekse, şeffaf, denetlenebilir, adil bir süreç izleyecekse, o hâlde destek vermek sadece siyasi bir tercih değil, insani bir görevdir…

Başarılı olursa kim kazanır

Barınma meselesi bir ideoloji tartışması değil… Çocuğunu güvenli bir evde büyütmek isteyen annenin, kirayı ödeyemediği için taşınan emeklinin, “evim olsun” diye hayal kuran gencin hikâyesidir…

Ve eğer devlet (iktidar) bu hikâyeye olumlu bir sayfa ekliyorsa, buna sevinmek gerekir…

***

Siyaset, sürekli kavga etmekten ibaret olsaydı, bugün hâlâ mağaralarda tartışıyor olurduk…

Gelişmek, yanlışı düzeltirken doğruyu da takdir etmeyi gerektirir…

Bu nedenle ben, bu konut programının başarıya ulaşmasını istiyorum…

Çünkü başarılı olursa, hükümet kazanmaz; Türkiye ve T.C. yurttaşları kazanır... Ve ben muhalifliğimi, ülkenin iyiliğine sevinme hakkımla birlikte taşımak istiyorum…

Tebrik ederim...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında CHP’li vekillerin, Bakan Murat Kurum’a deprem konutlarının kısa sürede tamamlanmasından dolayı teşekkür ettiklerini…

“Yüzyılın Konut Projesi” ile ilgili, başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bugüne kadar 5 milyon 314 bin yurttaşımızın müracaatta bulunduğunu öğrenince, bu okuduklarınızı yazmaya karar verdim…

***

Efendim alkış; iyiye, güzele, faydalıya verilen destektir ama aynı zamanda: Sorumluluktur…

Murat Kurum’un başlattığı ve bizzat uyguladığı bu projeyi izlemeye, şeffaflık talep etmeye, adalet için ısrar etmeye devam edeceğim çünkü...

Bugün, yapılan doğru bir işin hakkını vermek hepimizin boyun borcudur… Bazen memleketi ileri götüren şey, eleştiri kadar basit bir cümledir:

“Tebrik ederim, devamını bekliyorum..."