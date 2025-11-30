  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

QR kodla para çekenler dikkat: Fark etmeden ücret ödüyor olabilirsiniz

‘Yapamaz’ diyen CHP’liler rezil oldu! Nefes yazarından Bakan Murat Kurum'a övgüler

Aile Çalıştayı’nda haklı talep ‘Sapkın LGBT terör örgütü ilan edilsin’

Barış görüşmesi yolsuzluk gölgesinde: Zelenskiy'nin ekibinde skandal istifa! Yeni heyet Washington’a gidiyor

Ülkenin çevresindeki hava sahasını uçuşa kapatıyor ABD’den Venezuela’ya tecrit

Moskova’nın gövde gösterisi ters tepti! Füze denemesi başarısız oldu: Kalkıştan saniyeler sonra patladı

Saldırıyı yapan ülke belli oldu: İşte gemilerin vurulma anı!

Onun hızına yetişebilen yok! Vantilatör Cemal neden döndüğünü böyle açıkladı

Azeri Samira büyük tepki aldı: Ermeni şarkıcıya 12 puan verdi kucakladı

Teröristleri vurduğumuzda ‘endişeliyiz’ diyen kahpe ABD’ye bakın 'İsrail'in ipini saldık'
Gündem Danimarka–Suriye hattında kritik temas! Mültecilerin dönüşü için yeni adımlar masada!
Gündem

Danimarka–Suriye hattında kritik temas! Mültecilerin dönüşü için yeni adımlar masada!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Danimarka–Suriye hattında kritik temas! Mültecilerin dönüşü için yeni adımlar masada!

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, iki ülke arasındaki ilişkilerden ekonomik işbirliğine kadar pek çok başlığı değerlendirdi. Görüşmede ayrıca Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak düzenlemelerin ele alındığı, Şeybani’nin bu konuda sürecin hızlandırılmasına dönük mesajlar verdiği aktarıldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Şam'da Teşrin Sarayı'nda Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği ve Suriyeli mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracak mekanizmalar değerlendirildi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Şeybani, Suriye'nin "rejimin devrilmesinin ardından ulusal egemenliğini yeniden kazandığını" söyledi.

 

"SURİYE TÜM VATANDAŞLARININ GERİ DÖNÜŞÜNE AÇIK"

Danimarka'nın ülkesinin temel ortaklarından biri haline geldiğini ifade eden Şeybani, "Danimarka'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'nin birliğine ve ulusal kararına verdiği desteği takdir ediyoruz. Danimarkalı şirketlere, özellikle yenilenebilir enerji alanında Suriye'de yatırım yapmaları çağrısını yineledik."dedi.

Suriye'nin tüm vatandaşlarının geri dönüşüne açık olduğunu vurgulayan Şeybani, "Mültecilerin güvenli dönüşünü kolaylaştıracak pratik adımlar konusunda bugün kapsamlı bir mekanizma üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.

Şeybani, "Yeni Suriye istisnasız evlatlarının geri dönmesini istiyor ve kapıları herkese açıktır."

Ayrıca konuşmasında İsrail'in Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne yönelik saldırısını hatırlatan Şeybani, Danimarka'nın bu saldırıyı kınadığını aktararak, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma ve Arap Birliği'ne çağrıda bulundu.

 

 

"MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ KONUSUNDA SURİYE HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Danimarka'nın Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşasına destek vereceğini belirterek, bazı Danimarkalı şirketlerin ülkede yatırım fırsatları aradığını söyledi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması temennisinde bulunan Rasmussen, "Birçok Suriyeli mülteci uygun koşullar sağlandığında ülkelerine dönmek istiyor. Bu konuda bazı dosyaları incelemek üzere özel bir komite kurduk ve Suriye hükümetiyle görüşeceğiz." dedi.

Rasmussen, ziyaretinin "Suriye halkının özgürlük ve kurtuluş yıl dönümüne denk geldiğini" belirtti.

Şam'ın farklı toplulukları bir arada barındıran bir şehir olduğunu vurgulayan Rasmussen, ülkesinin Suriye ile ilişkilerde iş birliğinden tam desteğe geçmeyi hedeflediğini ifade etti.

İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!
İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!

Dünya

İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!

Dışişleri Sözcüsü: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor
Dışişleri Sözcüsü: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

Gündem

Dışişleri Sözcüsü: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

Şara o kente işaret etti! "Tüm Suriye’ye açılan kapımızdı"
Şara o kente işaret etti! "Tüm Suriye’ye açılan kapımızdı"

Dünya

Şara o kente işaret etti! "Tüm Suriye’ye açılan kapımızdı"

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: "Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz"
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: “Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz”

Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: “Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23