Şaka gibi belediyecilik! CHP'li İzmir'de barajlar çöl sokaklar göl

Ege Bölgesi aylardır kuraklık tehlikesiyle boğuşurken, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kriz yönetimi yine tartışma konusu oldu. Barajların dip seviyeleri gördüğü İzmir’de vatandaşlar planlı su kesintileriyle yaşamaya çalışırken, kenti vuran sağanak yağış bu kez sokakları göle çevirdi.

EGE’Yİ SAĞANAK VURDU – İZMİR YİNE HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İklim değişikliğinin etkisiyle artan aşırı doğa olaylarına karşı hazırlıksız yakalanan İzmir’de altyapı yetersizliği bir kez daha gündeme geldi. Yaz boyunca kuraklıkla mücadele eden kentte içme suyu kaynakları alarm verirken, belediye yönetimi Aralık ayı sonuna kadar planlı su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

Ancak aynı akşam etkili olan sağanak yağış, yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarını yeniden gün yüzüne çıkardı. Kent merkezi ile Çeşme, Karaburun ve Dikili gibi kıyı ilçelerde yollar saatler içinde göle döndü; araçlar sel sularına gömüldü.

REKOR YAĞIŞ, REKOR ÇÖKÜŞ

Meteoroloji ve AFAD’ın sarı kodlu uyarılarının ardından önceki gece etkisini artıran sağanak, İzmir başta olmak üzere Balıkesir, Manisa ve Muğla’da hayatı felç etti. Bodrum, Marmaris ve Ayvalık’ta tekneler suya gömülürken, İzmir’de yağışın etkisi altyapının yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşlar, “Barajlar kururken su yok, yağmur yağınca sokaklarda su çok. Bu nasıl belediyecilik?” diyerek CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.