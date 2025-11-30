  • İSTANBUL
Dünya

Latin Amerika'da sözler alevlendirdi! Trump'ın hava sahası çıkışı Caracas'ta sert tepki topladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Latin Amerika’da sözler alevlendirdi! Trump’ın hava sahası çıkışı Caracas’ta sert tepki topladı!

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin ve çevresinin hava sahasının tamamen kapatılacağı yönündeki açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Gil, bu yaklaşımın Latin Amerika’ya yönelik baskıcı ve sömürgeci bir anlayışın dışa vurumu olduğunu belirterek bölgenin böyle bir dayatmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Bu tutum, Latin Amerika bölgesine yönelik sömürgeci emelleri bulunan bir yaklaşımı yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Gil, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Trump’ın Venezuela’nın "hava sahasının tamamen kapatılacağı" yönündeki sözlerini eleştirdi.

Trump’ın bir ülkenin egemenliğine "talimat verme ve tehdit etme" şeklindeki ifadelerini "en güçlü şekilde" reddettiklerini belirten Gil, şunları kaydetti:

 

"Bu tür açıklamalar, uluslararası hukukun en temel ilkeleriyle bağdaşmayan, tek taraflı, keyfi ve düşmanca bir eylemdir ve ülkemize yönelik süregelen bir saldırı politikasının parçasıdır. Bu tutum, Latin Amerika bölgesine yönelik sömürgeci emelleri bulunan bir yaklaşımı yansıtmaktadır."

Öte yandan, ulusal basına göre Venezuela’nın en önemli havalimanı olan Simon Bolivar Maiquetia Uluslararası Havalimanı, Trump’ın açıklamasına rağmen uçuş operasyonlarını normal şekilde sürdürmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun." ifadesini kullanmıştı.

