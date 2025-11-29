Balıkçıların dikkatiyle son anda kurtarıldı

Aydın’ın Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan statüsündeki Azap Gölü’nde yaşanan olay, doğa koruma ekiplerine ve bölge halkına derin bir nefes aldırdı. Azap Gölü’nde, zaman zaman sayıları 250’yi bulan pelikanlar, son dönemde göldeki kuraklık nedeniyle daralan su alanlarında avlanmak zorunda kalmaya başladı. Göldeki rutin kontrolleri sırasında Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fahrettin Öztürk ve yardımcısı Ali Dayı, balık avlarken bir pelikanın platformda hareketsiz durduğunu fark etti. Kayıkla yaklaştıklarında kuşun alt ve üst gagasına iki adet olta iğnesinin battığını, misinanın gagasına dolandığını ve bu nedenle ağzını açamadığını gördüler. Kaçmadan bekleyen pelikanın yardım çağrısını karşılıksız bırakmayan balıkçılar, önce misinayı ardından da iğneleri dikkatle çıkararak kuşu kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan pelikan kısa süre sonra kanatlanarak göl üzerinde uzaklaştı.

“Duyarlılıkları için teşekkür ederiz”

Azap Gölü’nde oltayla balık avlanmadığı için pelikanın muhtemelen Büyük Menderes Deltası’nda oltaya takıldığı düşündüklerini ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olan Azap Gölü bölgemizin en büyük tatlı su gölü olup, özellikle kuşlar için çok büyük önemi bulunmaktadır. Azap Gölü'nün en önemli kuş türlerinden biri olan Nesli Tehlike Altında bulunan Tepeli Pelikan (Pelacanus crispus)'lar, beslenmelerini göldeki balıklardan sağlamaktadır. Ülkemizdeki sulak alanları istila eden, yerel türlerimizi yok eden İsrail Sazanı, pelikanların en temel besinleri arasında bulunmaktadır. Büyük Menderes Deltası'ndan hemen her gün Azap Gölü'ne pelikanlar gelmektedir. Zaman zaman sayıları 250'yi bulan pelikanlar, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle neredeyse kurumaya yüz tutan Azap Gölü’nün kalan sularında balıkları avladıkları görülmektedir. Bugün gölde kayıkla giden Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fahrettin Öztürk ve yardımcısı Ali Dayı, her gün gördükleri pelikanlardan birinin hareketlerinde olumsuz bir şey farkederler. Diğerleri balık avlarken pelikanlardan birinin platformun üzerinde durduğunu ve kaçmadığını görünce kayıkla yanına yaklaşırlar. Pelikanın alt ve üst gagalarına 2 adet olta iğnesinin battığını ve misinayla gagayı dolandığını ve gagasının açılmadığını görmüşler. Adeta yardım edilmesini beklercesine hiç hareket etmeyen pelikanın gagasından önce misinaları sonra da olta iğnelerini çıkararak kurtarmışlar. İğnelerden ve misinalardan kurtulan pelikan birden havalanarak özgürlüğe kanat çırpıp gitmiş. Azap Gölü'nde oltayla balık avlanmıyor. Pelikan muhtemelen olta iğnelerine delta da yakalanmış olabilir. Her zaman beslenmek için geldiği Azap Gölü'nü bildiğinden, buraya gelmiş. Balıkçıların dikkati onun kurtulmasını sağlamış. Eğer balıkçılar farketmese, nesli tehlike altında bulunan bir pelikan daha yok olacaktı. Fahrettin Öztürk ve Ali Dayı'ya dikkatli ve duyarlılıkları için teşekkür ederiz" dedi.