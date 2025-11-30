  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ülkenin çevresindeki hava sahasını uçuşa kapatıyor ABD’den Venezuela’ya tecrit

Moskova’nın gövde gösterisi ters tepti! Füze denemesi başarısız oldu: Kalkıştan saniyeler sonra patladı

Saldırıyı yapan ülke belli oldu: İşte gemilerin vurulma anı!

Onun hızına yetişebilen yok! Vantilatör Cemal neden döndüğünü böyle açıkladı

Azeri Samira büyük tepki aldı: Ermeni şarkıcıya 12 puan verdi kucakladı

Teröristleri vurduğumuzda ‘endişeliyiz’ diyen kahpe ABD’ye bakın 'İsrail'in ipini saldık'

Özgür Özel fena gaza geldi! Bu sözleri atın arşive gün gelir yüzüne vurursunuz

Çelik canavar sahnede

AK Partili Elitaş salonu terk etti! CHP’nin kurultayında büyük kepazelik

Bakan Kacır "Şimdiye kadar yaptıklarımız, bundan sonrasında yapacaklarımızın fragmanıdır”
İSLAM 30 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
30 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (30.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٦٨) وَنُفِـخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَٓاءَ اللّٰهُۚ ثُمَّ نُفِـخَ فٖيهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(68) (O gün) sûra üflenecek, ardından -Allah’ın diledikleri dışında- göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek; sonra sûra yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar.

(Zümer Suresi, 39/68)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

“Bayılmak” anlamına da gelen, âyet metnindeki sa‘ika fiili tefsirlerde çoğunlukla “korkudan düşüp ölecek” şeklinde yorumlanmıştır (meselâ bk. Râzî, XXVII, 18; Şevkânî, IV, 544).

Sûrun etkisinden istisna edilenlerin, Cebrâil, Mikâil ve Azrâil isimli büyük melekler olduğu belirtilir; bazı rivayetlerde bunlara rıdvân isimli melek ile arşı taşıyanlar, cennet ve cehennemde bekçilik görevi yapanlar gibi başka melekler de ilâve edilmiştir (bk. Kurtubî, XV, 268-269; Şevkânî, IV, 544).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 634

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  



GÜNÜN SÖZÜ:

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Dünya

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Savunma teknolojisi girişimi Anduril otonom silah testleri ile büyük ses getirmişti ama şok eden bir açıklama geldi. Bu testlerin başarısız ..
Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Gündem

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda, dağda koyun çobanlığı yapan bir kişi, Papa’nın Türkiye ziyaretlerini değerlendirirke..
CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü
Gündem

CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü

CHP, mega kent İstanbul'a kabus gibi çöktü. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliğini devam ettiren CHP'li İBB yönetimin bakım..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23