Mossad Başkanından Zelensky'e: 'İyi bir Yahudi komedyen'

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski direktörü Yossi Cohen’in kapalı bir toplantıda yaptığı konuşmaya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında İran, Ukrayna ve Suudi Arabistan'a yönelik çarpıcı açıklamalar yer aldı.

ZELENSKY İÇİN "KÜÇÜK ASKERİ LİDER" YAKIŞTIRMASI

Cohen, sert bir dille eleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky hakkında "Zavallı, iyi bir Yahudi komedyen ancak Rus ayısıyla nasıl başa çıkacağını bilmeyen küçük askeri bir lider." ifadesini kullandı.

Cohen, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin Ukrayna için konuşmaktan başka bir şey yapmadığını belirtti.

"PRENS SELMAN'LA ANLAŞMAK MÜMKÜN"

İsrail ile Suudi Arabistan arasında kendi döneminde başlayan normalleşme sürecine değinen Cohen, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birkaç kez görüştüğünü iddia etti.

Cohen, ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 Kasım'da Suudi Arabistan'a F-35 satışını açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

Muhammed bin Selman hakkında konuşulacak çok şey olduğunu biliyorum, F-35'leri aldı mı? İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü koruduk mu? Bu bizim için ne anlama geliyor?

Cohen, bin Selman ile yaptığı görüşmeler neticesinde iki ülkenin "bir barış anlaşması imzalamasının" mümkün olduğunu ileri sürdü.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle "Abraham Anlaşmaları" adı altında normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından ABD ve İsrail yönetimleri tarafından Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi gündeme getirilmişti. Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail yönetimi, özellikle Suudi Arabistan'ın anlaşmaya dahil olmasını istediklerini beyan etmişti.