Bolu yolunda alev alarmı! Yanan tır trafiği kilitledi!

D-100 kara yolunun Bolu bölümünde tekstil ürünleri taşıyan bir tırda seyir halindeyken yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine Ankara yönündeki trafik akışı yavaşladı. Ekiplerin müdahalesi sürerken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Kara yolunun Ankara istikametinde seyir halindeki Y.A.D'nin kullandığı 34 ER 8097 plakalı tekstil malzemesi yüklü tırın dorsesinden Çaydurt mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

 

Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları kapsamında, trafik ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Kimyasal madde püskürtülerek yapılan müdahalenin yetersiz kalması üzerine olay yerine iş makinesi talep edildi.

İş makinesinin tır üzerindeki tekstil malzemelerini yola sermesinin ardından, itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürülen yangında, tır ve tekstil malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü. 

