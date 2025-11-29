‘Gel-git bakalım Muharrem’ kaptın koltuğu hadi iyisin! Tuvalet kenarından protokole

CHP’nin 61’inci kurultayında kabul edilen yeni parti programı ve tüzük değişiklikleri konuşulurken, kulislerde en çok tartışılan detay Muharrem İnce’nin konumu oldu. Daha önce kurultayda tuvaletin yanına yakın bir noktada oturtulan İnce’nin bu kez protokolde kendine yer bulması, parti içi dengelerin nasıl değiştiğine dair dikkat çekici yorumlara yol açtı.

Yapılan oylamada program oy birliğiyle kabul edilirken, tüzüğün çeşitli maddelerinde yapılan değişiklikler de delegelerin onayına sunularak karara bağlandı. Kulislerde ise “Gel-git bakalım Muharrem” denilerek yapılan espriler, İnce’nin protokoldeki yeni konumunun parti içindeki güç hesaplarının yeniden kurulduğuna işaret ettiği yorumlarına neden oldu.