Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Okan Buruk'un planı ortaya çıktı!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımdaki eksiklikler teknik direktör Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor. Buruk'un derbiye 2 farklı dizilişten biriyle sahaya sürmeyi planlıyor.

Galatsaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Belçika ekibi USG’ye 1-0 yenildi.

Bu kayıpla birlikte ilk 8 yolunda önemli bir kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar rotasını Süper Lig’in 14.haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçına çevirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında kazanarak taraftarını mutlu etmek isterken çok sayıda eksik var.

TAKIMDA ÇOK EKSİK VAR

Hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı, Metehan Baltacı ve kırmızı kart cezalısı olan Rolland Sallai, sakatlığı bulunan Singo ve Berkan Kutlu kesin olarak derbide forma giyemeyecek.

Son maçta sakatlanan Jakobs'un ağrıları geçmedi, Kaan'ın yetişme olasılığı çok düşük, Yunus ise ilk 11 için hazır değil.

Sabah’ın haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe kadrosu için elinde alternatif kalmadı.

ICARDI HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Mauro Icardi ise kulübeden hamle oyuncusu olarak Okan Buruk’tan forma bekleyecek.

İlk 11'ini belirleyen Okan Buruk, henüz saha içi dizilişe karar vermedi.

4’LÜ SİSTEM

4-2-3-1 düzeni devam ederse Sallai ve Singo'nun yokluğunda sağ bekte Sanchez ya da Barış Alper görev yapacak.



3’LÜ SİSTEM

Üçlü sisteme dönülürse kanatları Barış Alper ve Kazımcan kontrol edecek, Lemina stopere geçecek.



GALATASARAY’IN FENERBAHÇE DERBİSİ İLK 11’İ

Okan Buruk derbiye Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane ve Osimhen ilk 11’iyle çıkacak.