Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Bir Koyun çobanının sosyal medyada paylaştığı ve peygamberimizin hadisini anlattığı video en çok izlenenler arasına girdi.

Papa'nın Ziyareti ve 'Sıradaki Hedef Roma' Vurgusu

Çoban, Papa'nın İznik'e yaptığı ziyareti "altındaki sır nedir?" sorusuyla sorgulayarak, bu tür ziyaretlerin kendileri için bir öneminin olmadığını belirtti. Konuşmasının odağına, Hz. Muhammed'e (sav) atfedilen bir hadis-i şerifi alarak, Konstantiniyye'nin (İstanbul) fethinden sonra sıranın Roma'da olduğunu iddia etti.

Koyun Çobanı ayrıca hadiste "Önce Heraklius'un şehri (Konstantiniyye) fethedilecektir. Sırada ROMA var" şeklindeki rivayete atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Onlar İznik'e gelip gitsinler, sıkıntı yok. Biz gözümüzü Roma'ya diktik. Ben Allah Resulü'nün sözüne inanıyorum. Roma'nın fethi yakındır."

Kudüs ve Roma Tekrarı

Konuşmacı, Roma'nın fethi ile birlikte Kudüs'ün fethinin de yakın olduğu yönündeki inancını dile getirdi. Konuşmanın sonunda, "Bu millet Kudüs'e de girecek ve bu millet Roma'ya da girecek" diyerek, Papa'nın ziyaretini küçümseyen bir ifade kullandı:

"Papa istediği yere girip çıksın. Sıkıntı yok, problem de yok. Gelsin bir çayımızı içip gitsin."

Video, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak, gelecekteki fetih iddiaları üzerinden geniş bir tartışma başlattı. Çoban, inançlarının ve düşüncelerinin bu minvalde devam edeceğini belirterek videosunu sonlandırdı.