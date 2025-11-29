Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda, dağda koyun çobanlığı yapan bir kişi, Papa’nın Türkiye ziyaretlerini değerlendirirken, İslami kaynaklara dayandırdığı 'Büyük Fetih' hatırlatmasını tekrar gündeme getirdi. Videoda, Papa'nın İznik'e (Nicea) yaptığı ziyaret üzerinden, İstanbul'un fethi sonrasındaki nihai hedefin Roma olduğu yönündeki hadis rivayetlerine dikkat çekildi.
Bir Koyun çobanının sosyal medyada paylaştığı ve peygamberimizin hadisini anlattığı video en çok izlenenler arasına girdi.
Papa'nın Ziyareti ve 'Sıradaki Hedef Roma' Vurgusu
Çoban, Papa'nın İznik'e yaptığı ziyareti "altındaki sır nedir?" sorusuyla sorgulayarak, bu tür ziyaretlerin kendileri için bir öneminin olmadığını belirtti. Konuşmasının odağına, Hz. Muhammed'e (sav) atfedilen bir hadis-i şerifi alarak, Konstantiniyye'nin (İstanbul) fethinden sonra sıranın Roma'da olduğunu iddia etti.
Koyun Çobanı ayrıca hadiste "Önce Heraklius'un şehri (Konstantiniyye) fethedilecektir. Sırada ROMA var" şeklindeki rivayete atıfta bulunarak, şunları söyledi:
"Onlar İznik'e gelip gitsinler, sıkıntı yok. Biz gözümüzü Roma'ya diktik. Ben Allah Resulü'nün sözüne inanıyorum. Roma'nın fethi yakındır."
Kudüs ve Roma Tekrarı
Konuşmacı, Roma'nın fethi ile birlikte Kudüs'ün fethinin de yakın olduğu yönündeki inancını dile getirdi. Konuşmanın sonunda, "Bu millet Kudüs'e de girecek ve bu millet Roma'ya da girecek" diyerek, Papa'nın ziyaretini küçümseyen bir ifade kullandı:
"Papa istediği yere girip çıksın. Sıkıntı yok, problem de yok. Gelsin bir çayımızı içip gitsin."
Video, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak, gelecekteki fetih iddiaları üzerinden geniş bir tartışma başlattı. Çoban, inançlarının ve düşüncelerinin bu minvalde devam edeceğini belirterek videosunu sonlandırdı.
