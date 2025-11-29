  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Papa Anıtkabir’de. Subayımız selam durdu. Niye?

Yeni yargı paketiyle 3,2 milyar lira GSS alacağından vazgeçiliyor. 1,5 milyon kişiye müjde

Ağca neden Papa’dan önce İznik’e gitti? Geçmiş Sahiden Geçer mi?

Köprü ve tünellerde geçiş garantisi zarar ediyor mu? Bakan Uraloğlu rakamlarla cevap verdi!

Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine Hodri Meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda

Sekiz savaş bitirdim diyen Trump’tan yeni savaş ilanı! Venezuela’yı karadan vuracağız

İski’den aynı noktada 7. Kazı! İstanbulluya bu eziyeti neden yapıyorsunuz?

Törende skandal sözler patlak verdi! Rum Yönetimi’nden yeni gerginlik işareti!

Trump’tan Honduras seçimlerine dair dikkat çeken mesaj! Destek sinyali verdi

Türkiye ve Umman arasında büyük işbirliği! Ticaret Hacmini 5 Milyar Dolara Çıkarma Hedefine Kilitlendi!
Gündem Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Gündem

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda, dağda koyun çobanlığı yapan bir kişi, Papa’nın Türkiye ziyaretlerini değerlendirirken, İslami kaynaklara dayandırdığı 'Büyük Fetih' hatırlatmasını tekrar gündeme getirdi. Videoda, Papa'nın İznik'e (Nicea) yaptığı ziyaret üzerinden, İstanbul'un fethi sonrasındaki nihai hedefin Roma olduğu yönündeki hadis rivayetlerine dikkat çekildi.

Bir Koyun çobanının sosyal medyada paylaştığı ve peygamberimizin hadisini anlattığı video en çok izlenenler arasına girdi.

Papa'nın Ziyareti ve 'Sıradaki Hedef Roma' Vurgusu

Çoban, Papa'nın İznik'e yaptığı ziyareti "altındaki sır nedir?" sorusuyla sorgulayarak, bu tür ziyaretlerin kendileri için bir öneminin olmadığını belirtti. Konuşmasının odağına, Hz. Muhammed'e (sav) atfedilen bir hadis-i şerifi alarak, Konstantiniyye'nin (İstanbul) fethinden sonra sıranın Roma'da olduğunu iddia etti.

 

Koyun Çobanı ayrıca hadiste "Önce Heraklius'un şehri (Konstantiniyye) fethedilecektir. Sırada ROMA var" şeklindeki rivayete atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Onlar İznik'e gelip gitsinler, sıkıntı yok. Biz gözümüzü Roma'ya diktik. Ben Allah Resulü'nün sözüne inanıyorum. Roma'nın fethi yakındır."

Kudüs ve Roma Tekrarı

Konuşmacı, Roma'nın fethi ile birlikte Kudüs'ün fethinin de yakın olduğu yönündeki inancını dile getirdi. Konuşmanın sonunda, "Bu millet Kudüs'e de girecek ve bu millet Roma'ya da girecek" diyerek, Papa'nın ziyaretini küçümseyen bir ifade kullandı:

"Papa istediği yere girip çıksın. Sıkıntı yok, problem de yok. Gelsin bir çayımızı içip gitsin."

Video, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak, gelecekteki fetih iddiaları üzerinden geniş bir tartışma başlattı. Çoban, inançlarının ve düşüncelerinin bu minvalde devam edeceğini belirterek videosunu sonlandırdı.

Ağca neden Papa’dan önce İznik’e gitti? Geçmiş Sahiden Geçer mi?
Ağca neden Papa’dan önce İznik’e gitti? Geçmiş Sahiden Geçer mi?

Gündem

Ağca neden Papa’dan önce İznik’e gitti? Geçmiş Sahiden Geçer mi?

Papa Anıtkabir’de. Subayımız selam durdu. Niye?
Papa Anıtkabir’de. Subayımız selam durdu. Niye?

Gündem

Papa Anıtkabir’de. Subayımız selam durdu. Niye?

Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! "Tekbir" detayı olay oldu
Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! “Tekbir” detayı olay oldu

Gündem

Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! “Tekbir” detayı olay oldu

Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! "Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?"
Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”

Gündem

Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”

Papa 14. Leo İstanbul’a geldi! Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti
Papa 14. Leo İstanbul’a geldi! Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti

Gündem

Papa 14. Leo İstanbul’a geldi! Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Allahü Ekber haktır doğrudur düşünceden fiile bir an önce geçmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz edyoruz

Gerçekler...

Helal olsun kardeşime, ne güzel anlatmış, yeterki Müslüman kesim bir ve birlik içinde olsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23