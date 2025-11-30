Zirai don üreticileri mağdur etmişti! 23 milyarlık hasar tazminatı ödendi

Bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle üreticilere 23 milyar liralık hasar tazminatı ödendi. TARSİM'den edinilen bilgilere göre, bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık gibi olaylar tarımda sigortanın önemini bir kez daha gösterdi.

TARSİM tarafından üreticilere tarımın her alanında, 10 farklı sigorta branşında hizmet sunuluyor. Bu branşlar arasında, bitkisel ürün, sera, köy bazlı verim, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, arıcılık, su ürünleri, ipek böceği ve gelir koruma sigortaları yer alıyor.

Sistemle, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı tarımsal üretimlerini güvence altına almak isteyen üreticilere devlet tarafından 50-70 gibi değişen oranlarda prim desteği sağlanıyor.

607 BİN İHBAR ALINDI

Devlet destekli tarım sigortaları kapsamında kasım ayı itibarıyla tüm branşlarda 3 milyon poliçe üretilerek, 1,4 trilyon liralık tarımsal varlık güvence altına alındı. Sistemle 26,7 milyon baş hayvan ve 35,6 milyon dekar alan sigortalandı.

Bu yıl bitkisel üretimde meteorolojik afetler yoğun şekilde yaşandı. Ağırlıklı olarak zirai don, kuraklık ve dolu risklerinden kaynaklı hasarlar meydana geldi. Üreticiler, özellikle nisan ayında ülke genelinde meydana gelen sıcaklık düşüşleriyle birlikte son yılların en büyük zirai don olaylarından birisiyle karşı karşıya kaldı.

Bu süreçte, sigortalı üretici ve yetiştiricilerden 607 bin ihbar alındı. Söz konusu don afeti özelinde hasar dosya işlemleri tamamlanan üreticilere 23 milyar lira hasar ödemesi yapıldı. Tüm tarım sigortası branşlarında gerçekleştirilen hasar ödeme tutarı ise 33 milyar liraya ulaştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın daha da artması bekleniyor.

ÇİFTÇİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tarım sigortalarının sağladığı imkanlardan yararlanmak isteyen üreticilerin, bazı hususlara dikkat etmesi önem taşıyor.

Gelecek yıla ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, eylül ayında başladı. Sistem, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini resmi olarak kayıt altına alarak, devletin sunduğu çeşitli destekleme ve teşvik programlarından yararlanmasını sağlıyor. Üreticilerin öncelikle bu sisteme kayıt yaptırması ya da mevcut kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Ardından tarım sigortaları kapsamındaki 25 sigorta şirketinin yetkili acenteleri aracılığıyla poliçe düzenlenmesi önem taşıyor.

Sigorta yaptırmak isteyen üreticilere indirim ve ödeme kolaylıkları da sunuluyor.

Üreticilerin, bitkisel ürün sigortası branşı özelinde ürünlere göre değişiklik gösteren son poliçe kabul tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor. Söz konusu tarihlere, "www.tarsim.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Hayvan hayat sigortaları ve sera sigortası branşlarında ise poliçeler her zaman düzenlenebiliyor.

Poliçe düzenlenmesi esnasında üreticilerin, verim, ekip dikilen ürün bilgisi, ürün birim fiyatı, hasat tarihi gibi kriterlere dikkat etmesi, poliçenin teminat kapsamı, hasar anında neler yapılması gerektiği gibi sigorta koşulları hakkında acente yetkilisine danışması önem taşıyor.