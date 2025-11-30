  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

QR kodla para çekenler dikkat: Fark etmeden ücret ödüyor olabilirsiniz

‘Yapamaz’ diyen CHP’liler rezil oldu! Nefes yazarından Bakan Murat Kurum'a övgüler

Aile Çalıştayı’nda haklı talep ‘Sapkın LGBT terör örgütü ilan edilsin’

Barış görüşmesi yolsuzluk gölgesinde: Zelenskiy'nin ekibinde skandal istifa! Yeni heyet Washington’a gidiyor

Ülkenin çevresindeki hava sahasını uçuşa kapatıyor ABD’den Venezuela’ya tecrit

Moskova’nın gövde gösterisi ters tepti! Füze denemesi başarısız oldu: Kalkıştan saniyeler sonra patladı

Saldırıyı yapan ülke belli oldu: İşte gemilerin vurulma anı!

Onun hızına yetişebilen yok! Vantilatör Cemal neden döndüğünü böyle açıkladı

Azeri Samira büyük tepki aldı: Ermeni şarkıcıya 12 puan verdi kucakladı

Teröristleri vurduğumuzda ‘endişeliyiz’ diyen kahpe ABD’ye bakın 'İsrail'in ipini saldık'
Gündem Katil İsrail ateşkesi yine çiğnedi! 2 Masum çocuğu katlettiğini kendi itiraf etti
Gündem

Katil İsrail ateşkesi yine çiğnedi! 2 Masum çocuğu katlettiğini kendi itiraf etti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katil İsrail ateşkesi yine çiğnedi! 2 Masum çocuğu katlettiğini kendi itiraf etti

Katil İsrail yine bildiğini okudu! Hamas ile 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün pervasızca ihlal eden işgalci ordu, bu kez Gazze Şeridi’nin güneyinde iki Filistinli çocuğu öldürdüğünü kendi açıklamasıyla itiraf etti.

İsrail ordusu, Han Yunus’ta “Sarı Hat” bahanesiyle iki Filistinliyi hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, tespit edilen “tehdidin” (!) ortadan kaldırıldığı belirtilirken, Gazze’deki sağlık kaynakları bu iki kişinin çocuk olduğunu açıkladı.

 

 

Refah’ta da aynı gerekçeyle bir Filistinli daha öldürüldü. Böylece işgal güçleri, ateşkesi hiçe sayan cinayet zincirine bir halka daha ekledi.

 

 

Gazze Şeridi’nin doğusunu tamamen işgal eden İsrail, sözde “tampon bölge” bahanesiyle işgali yüzde 60’a kadar genişletti. Ateşkes anlaşmasını tanımayan Tel Aviv yönetimi, terörünü her geçen gün artırıyor.

 

 

Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nin son verilerine göre, İsrail ordusu 10 Ekim’den bu yana ateşkesi 497 kez ihlal etti; bu saldırılarda 342 Filistinli hayatını kaybetti.

Sisi: "Dünya, Filistin halkının efsanevi direnişine tanıklık ediyor"
Sisi: “Dünya, Filistin halkının efsanevi direnişine tanıklık ediyor”

Dünya

Sisi: “Dünya, Filistin halkının efsanevi direnişine tanıklık ediyor”

İsrail Ordusunun Tubas Baskını: 150 Filistinli Yaralandı, Yüzlerce Ev Tahrip Edildi
İsrail Ordusunun Tubas Baskını: 150 Filistinli Yaralandı, Yüzlerce Ev Tahrip Edildi

Dünya

İsrail Ordusunun Tubas Baskını: 150 Filistinli Yaralandı, Yüzlerce Ev Tahrip Edildi

Bizden çok daha duyarlılar: İspanya Filistin için sokaklara döküldü!
Bizden çok daha duyarlılar: İspanya Filistin için sokaklara döküldü!

Dünya

Bizden çok daha duyarlılar: İspanya Filistin için sokaklara döküldü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23