Batı kıyafetli müftüler, Dini kıyafetli papazlar!

Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf gündem oldu. Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında Ankara'da gerçekleşen bir toplantısında çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.

Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf gündem oldu. Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında Ankara'da gerçekleşen bir toplantısında çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.

Fotoğrafta, bir yanda geleneksel dini kıyafetleriyle Katolik din adamları, diğer yanda ise kravatlı ve takım elbiseli Türkiyeli Diyanet yetkilileri yer alıyor.

Sosyal medyada en çok konuşulan detay, taraflar arasındaki kıyafet farkı oldu. Katolik din adamları, yüzyıllardır değişmeyen sutana, takke ve yaka gibi dini sembolleriyle sahnede yer alırken; Türkiye tarafının "modern devlet memuru" görüntüsü, birçok kişiyi rahatsız etti.

Bazı kullanıcılar, Türkiye tarafının “resmî ve seküler” görünümlerine dikkat çekerek, “Bize aslımızı, tarihimizi ve dinimizi unutturdular” yorumlarını yaptı. Özellikle Diyanet yetkililerinin takım elbise ve kravat tercihine yönelik eleştiriler öne çıktı.

Diyanet yetkililerinin kravatlı takım elbiseleri, bir zamanlar cübbe ve sarıkla temsil edilen İslami kimliğin yerini artık seküler bürokratik bir forma bıraktığını gösteriyor. Oysa aynı karedeki papazlar, modern dünyanın göbeğinde bile dini kimliklerinden taviz vermiyor; tam tersine bunu sembollerle öne çıkarıyor.

