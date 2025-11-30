  • İSTANBUL
Beyoğlu’nda küfür tartışması kanlı bitti

İstanbul Beyoğlu'nda, iddialara göre alkollü olan Behçet T. (35) ile güvenlik görevlisi Nurullah P. (36) arasında küfürleşme sebebiyle bir tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, güvenlik görevlisi Nurullah P., yere düşen Behçet T.'yi defalarca tekmeleyip yumruklayarak darp etti.

Olayın ardından Nurullah P., karakola giderek "adam dövdüm" beyanıyla polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen güvenlik görevlisi Nurullah P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen en bilgiye göre güvenlik görevlisi Nurullah P. ile alkollü olduğu iddia edilen ve o sırada yoldan yürüyen Behçet T. arasında küfür etmesi nedeniyle tartışma başladı.

 

Kavgaya dönüşen olayda Nurullah P. yere düşen Behçet T.'ye art arda yumruklar attı. P. ardından ayağıyla kafasına bastı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

 

TUTUKLANDI

Diğer yandan olayın ardından emniyete giden Nurullah P. 'adam dövdüm' diyerek kendini ihbar etti. Mekanın görüntülerini inceleyen Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, savcılık kadarıyla Nurullah P.'yi gözaltına aldı.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah P., çıkartıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Darbedilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

