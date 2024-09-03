  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Erman Toroğlu köpürdü! “Hıyarsın Erman hıyar"
Spor

Erman Toroğlu köpürdü! “Hıyarsın Erman hıyar"

Yeniakit Publisher
2024-09-03 11:05:00 -
Erman Toroğlu köpürdü! "Hıyarsın Erman hıyar"

Erman Toroğlu, Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’dan alacağı tazminat hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

St. Gallen ile Konferans Ligi play-off turunda penaltı atışlarıyla elenerek turnuvaya veda eden Trabzonspor’da fatura teknik direktör Abdullah Avcı’ya fatura kesilmişti.

Kulüp, Avcı ile yollarını ayırma kararı almasının ardından Avcı’nın Trabzonspor’dan alacağı tazminat gündeme geldi.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, SkySpor’daki son programında Abdullah Avcı’ya ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

“HIYAR ERMAN”

“Trabzon'da Abdullah Avcı fiyasko!” diyen Toroğlu, “Çalıştığından daha fazla tazminattan kazandı. Bazen düşünüyorum da, ulan Erman, gittin gittin yorumcu oldun hıyar! Bir teknik adam ol, mangırı götür! Anlaş 1 milyon, tazminat 2 milyon! Hıyar Erman!” ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a şampiyonluk cevabı: Senin matematik hocan kimdi..
Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a şampiyonluk cevabı: Senin matematik hocan kimdi..

Spor

Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a şampiyonluk cevabı: Senin matematik hocan kimdi..

Erman Toroğlu'dan derbi sonrası olay sözler: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın karizmasını..."
Erman Toroğlu'dan derbi sonrası olay sözler: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın karizmasını..."

Spor

Erman Toroğlu'dan derbi sonrası olay sözler: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın karizmasını..."

Erman Toroğlun'dan ilginç Galatasaray-Fenerbahçe maçı açıklaması! Kimse farketmedi
Erman Toroğlun'dan ilginç Galatasaray-Fenerbahçe maçı açıklaması! Kimse farketmedi

Spor

Erman Toroğlun'dan ilginç Galatasaray-Fenerbahçe maçı açıklaması! Kimse farketmedi

Erman Toroğlu’dan Osimhen açıklaması: ‘Tüm Avrupa gerizekalı mı? Sonra Cumhurbaşkanına gidip ağlamayın!’
Erman Toroğlu’dan Osimhen açıklaması: ‘Tüm Avrupa gerizekalı mı? Sonra Cumhurbaşkanına gidip ağlamayın!’

Gündem

Erman Toroğlu’dan Osimhen açıklaması: ‘Tüm Avrupa gerizekalı mı? Sonra Cumhurbaşkanına gidip ağlamayın!’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Keşke hıyar olsan. Hiç olmazsa en azından cacık olur işe yarardınız.

Karanlık

kabzımal lık yaparken emlak bankası'na verdiğin malzemelerin parasını başka şubelere havale etmek için orada çalışanları şikayet ediyordum sen bir hıyarsın pislik
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23