Erling Haaland tarihe geçti

Bundesliga'nın 16. hafta karşılaşmasında Dortmund ile Greuther Furth karşı karşıya geldi. Signal - Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund 3-0 kazanarak 2 maç aradan sonra üç puana kavuştu.

Maçı ilk dakikalarında kontrolü altına alan Dortmund'un 21'de Thorghan Hazard ile bulduğu gol VAR ile iptal edildi. 33. dakikada kazanılan penaltıda ise Erling Haaland topun başına geçti ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Dortmund, 82'de bir kez daha Haaland ile farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise ikinci yarıda oyuna giren Donyell Malen skoru 3-0 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Dortmund 34 puana yükseldi ve lider Bayern'in 6 puan gerisinde takibini sürdürdü. Greuther Furth ise 4 puan ile son sırada kaldı.

Haaland tarihe geçti

Erling Haaland, Bundesliga tarihinde ilk 53 maçında 53 gol atan ilk oyuncu oldu.

Öte yandan Haaland, Bundesliga'da bir takvim yılında 30 gol atan ilk Dortmund oyuncusu olarak tarihe geçti.