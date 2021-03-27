Erling Haaland sahada resmen kayboldu
Norveç'in dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland, A Milli Takımımız karşısında deyim yerindeyse eridi.
Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın ardından Norveç'le karşılaştı.
Millilerimiz mücadeleyi baştan sona üstün götürürerek 3-0'lık skorla galibiyeti söküp aldı.
Haaland sahada kayboldu
Karşılaşma öncesi performansı en çok merak edilen isimlerden biri Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland'dı.
Maçın başından itibaren özellikle savunmacılarımızın göz açtırmadığı golcü oyuncu, sahada adeta kayıpları oynadı.
Son dakikalarda oyundan çıkarıldı
İsabetli şut bulamayan Norveç'te hiçbir varlık gösteremeyen Haaland, maçın bitimine doğru oyundan da alındı.