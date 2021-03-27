  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Erling Haaland sahada resmen kayboldu
Spor

Erling Haaland sahada resmen kayboldu

Norveç'in dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland, A Milli Takımımız karşısında deyim yerindeyse eridi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 22:45:00 -
Erling Haaland sahada resmen kayboldu

Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın ardından Norveç'le karşılaştı.

Millilerimiz mücadeleyi baştan sona üstün götürürerek 3-0'lık skorla galibiyeti söküp aldı.

Haaland sahada kayboldu

Karşılaşma öncesi performansı en çok merak edilen isimlerden biri Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland'dı.

Maçın başından itibaren özellikle savunmacılarımızın göz açtırmadığı golcü oyuncu, sahada adeta kayıpları oynadı.

Son dakikalarda oyundan çıkarıldı

İsabetli şut bulamayan Norveç'te hiçbir varlık gösteremeyen Haaland, maçın bitimine doğru oyundan da alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemini alt üst eden gelişme! İngiltere işgale hazırlanıyor
Dünya

Dünya gündemini alt üst eden gelişme! İngiltere işgale hazırlanıyor

İngiltere'nin bu yılın sonuna kadar Somali'ye bin özel kuvvet personeli göndereceği ortaya çıktı. Bölge kaynaklarının aktardığı bilgiler doğ..
Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...
Gündem

Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çeki..
Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi
Ekonomi

Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlara başta altın, gümüş ve bakır olmak üzere madencilik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay