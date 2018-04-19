Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!

Henüz 100 bin imza toplayamadığını beyan eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Kendi meşruiyet temellerini yok ediyorlar. Böyle bir seçim olabilir mi daha uyum yasaları çıkmadı, 100 bin imzanın nasıl toplanacağı tespit edilmedi, anayasa değişikliğinin gerektirdiği yasalar çıkmadı. Bu iklimde nasıl seçime gidecek Türkiye, o nedenle bu bir darbe." dedi.

100 BİN İMZA TOPLAYAMADI

Seçim kararının hukuksuz olduğunu iddia eden Doğu Perinçek, "Hukuki süreci başlatacağız. Bir yandan da topladığımız 50 bin imzanın yanına 50 bin daha toplamak için süreci hızlandırıyoruz." ifadelerinde bulundu.