Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erken seçim olursa kim ne oy alır?

A&G’nin sahibi Adil Gür ve Andy-Ar'ın başkanı Faruk Acar ellerindeki son anket rakamlarını açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 02:05
Erken seçim olursa kim ne oy alır?

A&G'nin sahibi Adil Gür, erken seçim tartışmalarının başladığı gün elindeki son anket rakamlarını açıkladı.

Kamuoyu araştırmalarını seçim sonucu gibi göstermek gerçeği yansıtmaz" diyen Adil Gür, herkesin yaptığı en büyük hatanın referandumla normal seçimi birbirine karıştırması olduğunu belirtti.

İşte düzenlenen son anketten bazı sonuçlar ve Adil Gür'ün araştırmasında önemli bazı başlıklar:

-Seçmenin %60'ı ekonomideki dalgalanmanın dış müdahaleden dolayı olduğunu düşünüyor.

-"AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla seçime gidecek. Başarılı olacağın düşünüyor musunuz?" sorusu "%55-60 bandında 'Evet, başarılı olur" (%10 kararsız dağılımı yapılmadan) şeklinde yanıt buluyor.

-"Siz Cumhur ittifakına oy verir misiniz?" şeklindeki soru ise "55-56-57 bandında 'Evet, veririm" şeklinde yanıt buluyor.

ANDY-AR BAŞKANI: ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 55 ALIR

Diğer bir araştırma şirketi Andy-Ar'ın başkanı Faruk Acar da bu zamana kadar yapılan anketler üzerinden iddialı bir tahminde bulunarak şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 02:05
  1. ANKET
  2. erken seçim
  3. oy oranları 2018
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli baz istasyonu göreve hazır
    1. Milli baz istasyonu göreve hazır
    2. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
    3. Antalya'da motosikletli gaspçı, genç..
    4. Orduya genç asker çekmek için eve..
    5. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
    6. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
    7. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
    8. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    9. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    10. İran'da yabancı mesajlaşma..
    11. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    12. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    13. Devler devletlere karşı birleşti
    14. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    15. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    16. Kritik zirve sona erdi!
    17. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    18. Çocuklar kahve içmeli mi?
    19. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    20. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!