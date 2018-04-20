"Erken seçim delikanlılıktır"
Milliyetçi Hareket Partisi MYK eski üyesi Avukat Başbuğ Pınarbaşı katıldığı bir televizyon programında erken seçim kararının bir yiğitlik ve delikanlılık olduğunu söyledi.20 Nisan 2018 Cuma 22:45
Devlet Bahçeli'nin gündeme getirmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklaması sonrası tartışmalar bitmiyor. Habertürk TV'de canlı yayına katılan MHP'li Başbuğ Pınarbaşı, erken seçimin tarihinin eleştirilmesi üzerine "Seçimlere normal takvimde 17 ay varken bu kararı almak yiğitliktir, delikanlılıktır" dedi.
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