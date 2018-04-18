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Erken seçim bu isimleri zor duruma düşürecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısının hayata geçmesi halinde cumhurbaşkanlığı ve genel seçim, Mart 2019'daki yerel seçimlerden önce yapılacak. Bu da belediye başkan aday adaylığını açıklayan vekilleri zor duruma düşürecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:52
Erken seçim bu isimleri zor duruma düşürecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçim çağrısı yaptı. TBMM'den de bu yönde karar çıkması durumunda, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi, 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerden önce yapılacak. Gelecek yerel seçimler için CHP'de pek çok milletvekili şimdiden belediye başkan aday adaylığını açıkladı. Sadece büyükşehir belediye başkanlıkları için değil, diğer il ve ilçe belediyeleri için de milletvekillerinin rekabet içinde olduğu konuşuluyor.

KARAR VERECEKLER

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminin erkene alınması durumunda, belediye başkanı olmak isteyen milletvekillerini iki seçenek bekliyor. Milletvekilleri ya genel seçimde aday olmayıp siyaset hayatlarına belediye başkan aday adayı olarak devam edecekler ya da belediye başkanlığı yarışından çekilecekler vemilletvekili adayı olacaklar.

CHP milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gürsel TekinAykut Erdoğdu ve Mahmut Tanal daha önce İstanbul Belediye Başkanlığı için aday adaylıklarını açıkladı. Ankara'da da Levent Gök, resmi olarak açıklamasa da bazı konuşmalarında büyükşehir belediye başkanlığı için aday olduğunu belirtmişti.

SANDALYE SAYISI EKSİLİYOR

Milletvekillerinin belediye başkanlığına aday olmaları durumunda istifa etmeleri gerekmiyor. Ancak milletvekilinin belediye başkanı seçilmesi halinde, partisinin parlamentodaki sandalye sayısı eksiliyor.Milletvekili seçimlerinin erkene alınması durumunda, parti liderlerinin ve yönetiminin, belediye başkanlığına aday olacak kişiyi milletvekili seçimlerinde aday göstermeyebileceği belirtiliyor.

Habertürk

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:52
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. erken seçim
  4. Gürsel Tekin
  5. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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