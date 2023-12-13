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Sosyal Medya Erkeğe kadın elbiseli işkence
Sosyal Medya

Erkeğe kadın elbiseli işkence

Yeniakit Publisher
2023-12-13 17:26:00 -
Erkeğe kadın elbiseli işkence

Kütahya'da 1’i kadın 4 kişi, sosyal medyadan kadınları taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı bir eve çağırıp kadın elbisesi giydirerek hem dövdü hem de oynattı. Aynı zamanda şahıslar bu anları görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 ay önce Kütahya'da meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. (24), sosyal medya üzerinden Berna K. isimli kadını taciz edip genç kadınla küfürleşti. Bunun üzerine Berna K., Ahmet D.’yi ‘Senden özür dileyeceğim gel buluşalım’ diyerek bir eve çağırdı.

Eve gitti, işkence gördü

Berna K.’ye güvenen Ahmet D., eve gittiğinde genç kadının yanı sıra akrabaları H.Y. ve ismini bilmediği 2 erkek şahısla karşılaştı. Ahmet D.’yi önce döven 3 şahıs, ardından gence kadın iç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekti. Bununla da yetinmeyen şahıslar, Ahmet D.’ye kadın elbisesi giydirip oynatarak bu anları da saniye saniye cep telefonuna kaydetti.

O sırada bir şahsın, ‘Kız kardeşime canlı yayında yürüyen bir kişi’ dediği, B.K.’nin de ‘Özür dilerim Berna de’ diyerek Ahmet D.’ye talimat verdiği duyuldu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ahmet D. polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Ahmet D. daha sonra Adana'ya gelerek çalışmaya başladı.

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