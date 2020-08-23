  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Erkan Trükten The Economist'teki o detaya dikkat çekti
Dünya

Erkan Trükten The Economist'teki o detaya dikkat çekti

Stratejist Erkan Trükten The Economist'in 'Sıradaki felaket' kapağında yer alan bir detayı gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:58:00 -
Erkan Trükten The Economist'teki o detaya dikkat çekti

The Economist’in ‘Sıradaki felaket’ başlıklı kapağının geleceğe yönelik tahminlerinin tuttuğu öne sürülüyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından evrenin karanlığa gömüleceği belirtiliyor. The Economist’in kapağındaki bir detay ise stratejist Erkan Trük’ten tarafından gündeme getirildi.

Daha önce birçok uzman kapakta yer alan son tabloyu, güneş patlaması olarak yorumlamış ve bunun büyük elektrik kesintilere neden olacağını söylemişti.

Stratejist yazar Erkan Trükten ise hiç hesapta olmayan bir detayı gündeme getirdi. Trükten, The Economist’in kapağında yer alan prizin, elektirik kesintilerinin meydana gelebileceğinin iması olduğunu söyledi.

Beyaz TV’de konuşan Trükten “The Economist kapağında bir priz var. Güneş patlaması ve manyetik alanın çökmesi var ve ardından elektriklerin gitmesinin bir iması var. Güneşten gelen patlamalar dünyanın manyetik alanını etkileyebilir. Yani elektirik kesintileri meydana gelebilir. Sistemin çökme ihtimali üzerinde duruyorlar. Bunu ben değil, bilim adamları söylüyor’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cüneyt beyaz

Cem yılmaz a illüminati diyerek program yapan ileri zekalı arkadslar değil mi bunlar
  • Yanıtla
Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor

Son dönemlerde el yakan ikinci el otomobil fiyatları, artmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Oto Alım Satım Komisyoncular..
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru
Aktüel

İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru

Bir İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku dersinin sınavında sorulduğu iddia edilen soru, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. ..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı