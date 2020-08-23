Erkan Trükten The Economist'teki o detaya dikkat çekti

The Economist’in ‘Sıradaki felaket’ başlıklı kapağının geleceğe yönelik tahminlerinin tuttuğu öne sürülüyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından evrenin karanlığa gömüleceği belirtiliyor. The Economist’in kapağındaki bir detay ise stratejist Erkan Trük’ten tarafından gündeme getirildi.

Daha önce birçok uzman kapakta yer alan son tabloyu, güneş patlaması olarak yorumlamış ve bunun büyük elektrik kesintilere neden olacağını söylemişti.

Stratejist yazar Erkan Trükten ise hiç hesapta olmayan bir detayı gündeme getirdi. Trükten, The Economist’in kapağında yer alan prizin, elektirik kesintilerinin meydana gelebileceğinin iması olduğunu söyledi.

Beyaz TV’de konuşan Trükten “The Economist kapağında bir priz var. Güneş patlaması ve manyetik alanın çökmesi var ve ardından elektriklerin gitmesinin bir iması var. Güneşten gelen patlamalar dünyanın manyetik alanını etkileyebilir. Yani elektirik kesintileri meydana gelebilir. Sistemin çökme ihtimali üzerinde duruyorlar. Bunu ben değil, bilim adamları söylüyor’ dedi.