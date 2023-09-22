Erivan yangın yeri! 'Hain Nikol' sloganıyla sokaklara döküldüler: Çok sayıda gözaltı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da terör operasyonları başlatması üzerine Ermeni muhalefetinin başlattığı protesto gösterileri devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzlerce kişi Dağlık Karabağ’daki terörist gruplara destek olmadığı gerekçesiyle Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için yürüdü.

Başkentin en işlek cadde ve sokaklarında başlayan yürüyüşlerde “Hain Nikol” sloganları atılırken, Ermeni polisi göstericilere müdahalelerde bulundu. Polis ile protestocular arasında çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltı alındı.

Öte yandan, Ermeni muhalefet liderleri, halkı Ermeni parlamentosu önünde toplanmaya çağırdı. Gösterilere destek veren birçok üniversite ve lise öğrencisi okullarını boykot ederken, bazı sendikaların grev kararı alacağı öğrenildi. Ermenistan Ulusal Meclisi ve Rusya Büyükelçiliği binaları önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

Rus Büyükelçiliği’ne boyalı saldırı

Bugünkü eylemlerde Rusya’nın Erivan’daki büyükelçiliği de saldırıya maruz kaldı. Göstericilerin önceki günlerde ablukaya aldığı büyükelçilik binasına yaklaşan 2 kişi ellerindeki boya torbalarını Rusya’nın Ermenistan Büyükelçilik binası kapısına fırlattı. Güvenlik önlemlerinin zayıf kaldığı büyükelçilik binasına rahatça yaklaşan kişiler boyalı saldırının ardından bina önünden uzaklaştı.