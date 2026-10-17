Erhürman’dan Rumların iddialarına cevap! 19 maddeyi almadım, Maraş iddiası yalan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Politis gazetesine röportaj verdi. Erhürman, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeleri, Rum tarafının gündeme taşıdığı önerileri ve müzakere sürecine ilişkin iddiaları değerlendirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in gündeme getirdiği 19 maddelik öneri belgesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erhürman, söz konusu belgenin kendisine iletilmediğini belirtti. Erhürman, 19 maddelik fikirler belgesini ne Hristodulidis’ten doğrudan ne de Birleşmiş Milletler aracılığıyla aldığını ifade etti.

MARAŞ HAKKINDAKİ İDDİALAR ASILSIZ

Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca Maraş konusunda Rum tarafında gündeme getirilen iddialara da cevap verdi. Erhürman, Maraş’a ilişkin bir öneriyi başlangıçta kabul ettiği, ancak Türkiye’nin müdahalesinin ardından bu kararından vazgeçtiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. KKTC Cumhurbaşkanı, Rum tarafının gündeme getirdiği 4 maddelik müzakere metodolojisi önerisinin hiçbirine henüz cevap vermediğini de açıkladı.

YARIŞ İÇİNDE DEĞİLİZ

Müzakere sürecinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin önerilerine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Erhürman, tarafların öneri sayısı üzerinden rekabete girmemesi gerektiği mesajını verdi. Erhürman, "Daha çok öneri sunanın kazanacağı bir yarış içinde değiliz" ifadelerini kullandı. Kıbrıs meselesine ilişkin görüşmelerde yapıcı bir yaklaşımın önemine işaret eden Erhürman, sürecin BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu öneriler çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

GEÇİŞ NOKTALARI GÜNDEMDE

Politis gazetesi, Erhürman ile gerçekleştirilen özel röportajın devamında Kıbrıs meselesinin temel başlıklarına ilişkin değerlendirmelerin yer alacağını duyurdu.

Gazetenin açıklamasına göre röportajın devamında siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık, garantiler sistemi, yeni geçiş noktalarının açılması ve Erhürman’ın ortaya koyduğu alternatif öneriler ele alınacak.